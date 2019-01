Pierpaolo Piccioli manda in scena per Valentino una collezione Couture in bilico tra perfezione e romanticismo.



Il designer Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di Valentino, ha anticipato lo show Haute Couture estivo 2019 della Masion, in scena ieri sera all’Hotel Salomon de Rothschild a Parigi, postando sul suo account Instagram una serie di foto in cui gli artigiani dell’atelier raccontano quale abito preferiscono e perchè.

“Il mio preferito è AL19. Mi fa sognare e il suo nome significa “Primo amore”, oppure “mi ricorda un fiore”, “è romantico” le ragioni che tutti, indistintamente uomini o donne hanno dato.





Ancora una volta Piccioli ha presentato un modo di vedere la couture a cui non eravamo più abituati: onirico, femminile e allo stesso tempo pungente.

Una collezione dedicata alla natura, senza elucubrazioni, senza giochi psicologici. Alla bellezza classica e semplice della natura e dei fiori: nelle stampe, nelle silhouette, nei colori.





A dimostrare che per realizzare l’ennesimo capolavoro serve una visione, il desiderio di sognare, la voglia di realizzare bellezza. In diverse interviste Piccioli ha dichiarato che per lui fare moda è esprimere il suo ideale di bello, più che di dare la sua visione del mondo. E per raccontarla una sfilata di donne di etnie, sfumature di pelle, capelli, occhi non comune nel mondo della moda.

Per una donna è impossibile non essere attratta da queste immagini: l’abito è l’elemento con cui occupiamo e ci muoviamo nello spazio, più espande il corpo e più rende forte chi lo indossa.





I maxi volumi che dal 2016 a oggi hanno caratterizzato lo stile del direttore creativo, non impediscono al corpo di esprimersi, perchè sono privi delle "sotto strutture" e degli strati di tessuto interni che tradizionalmente vengono utilizzati nella couture.

Una collezione intensa, al punto da far commuovere, come succede a chi è vittima della sindrome di Stendhal di fronte ad un’opera d’arte, molte celeb in sala, Céline Dion tra tutte.