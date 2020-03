Pierpaolo Piccioli usa i codici del classico per lanciare un messaggio di uguaglianza

A Parigi arriva la giornata di Valentino. La collezione Autunno-Inverno 2020 creata da Pierpaolo Piccioli si apre con una forte carrellata di look total black, incisivi, con linee classiche e abbinamenti che richiamano alla mente un ideale di uniforme, disciplinata e ordinata.



Chelsea boots, anfibi e capispalla sartoriali restituiscono un'idea di rigore e di austerità: è questa l'ispirazione di Piccioli? No, c'è un pensiero molto ampio alla base di questa collezione, un pensiero che parte da un punto fermo, noto, e lo sviluppa al massimo: l'uniforme è l'incipit dello show, e pur essendo dai più concepita come un qualcosa che cancella l'individualità, qui diviene il mezzo per celebrare l'individuo e la sua unicità.

« Gli umani sono tutti diversi e tutti uguali: questa affermazione cattura una meravigliosa contraddizione. »

L'intento della collezione, raccontato da chi l'ha creata, è concentrarsi sull’umanità degli individui per rappresentare ed esaltare i loro sentimenti ed emozioni, senza distinzioni di età, genere, razza e disposizione.

E per lanciare questo importante messaggio Piccioli sceglie i codici classici della Maison, e non solo il rigore di cui abbiamo parlato all'inzio, ma anche il tulle, i fiori, e l'immancabile rosso Valentino.

Paillettes, tulle e abiti lunghi da gran soirée sono un must, ma grazie ai tagli e ai colori conservano un mood apparentemente severo.

Focus su scarpe e borse: gli anfibi e gli stivaletti combat dalle linee robuste, sfociano poi in maxi cuissard in pelle, altissimi, e culminano in decolleté in decorate da petali. Anche sulle borse "sbocciano i fiori": lavorazioni minuziose ricordano delle romantiche corolle e rendono l'accessorio protagonista del total look. Il pezzo forte in passerella? I lunghi guanti in pelle.



