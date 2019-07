La collezione di Alta Moda della maison capitolina pone l’accento sul concetto di individualità intesa nella sua forma più pura e assoluta.



World needs love. Questo il messaggio lanciato sui social dalla maison Valentino a poche ore dall’inizio della sfilata Haute Couture Autunno Inverno 2019-20. A pronunciare queste parole, le instancabili sarte della maison capitolina, custodi dell’alta tradizione artigianale che si cela dietro le creazioni esclusive del marchio.









Pierpaolo Piccioli le ha volute con sé in passerella al termine del sontuoso defilé andato in scena a Parigi, nei saloni dell’Hôtel Salomon de Rothschild.







A scandire la collezione, un tripudio di colori, forme, fiori, applicazioni e ricami. Il direttore creativo della casa di moda ha posto l’accento sul concetto di individualità, un valore «da promuovere e proteggere» rappresentato nella sua forma più pura e assoluta: la stravaganza.





«Alla lettera, significa muoversi fuori dai confini. Come gesto di auto-definizione, è un modo di essere fedeli a se stessi. Non per attrarre attenzione, ma per affermare la propria ragione di essere in questo mondo, con le proprie radici e la propria cultura. Tutti diversi, tutti uguali».







Un pensiero che si materializza attraverso l’avvicendarsi di silhouette e stili differenti, in un crescendo di volumi e cromatismi che culmina nei romantici long dress, nei completi dalle linee pulite, nelle lunghe vestaglie.







Tra i colori pieni trovano spazio motivi floreali e pattern animalier, protagonisti di audaci sperimentazioni stilistiche che investono i capispalla e gli abiti nude look.





A sottolineare ogni uscita, imponenti copricapi che fanno eco a civiltà lontane, gioielli dalle dimensioni esagerate (che diventano talvolta parte integrante dell’abito), piume e frange di lana.





«Ogni passage è un’entità singolare, e tutte insieme trovano un senso nell’unirsi di individualità» spiega lo stilista. «Cercare di spiegare tutto, tuttavia, tradirebbe il significato più profondo del viaggio. L’individualità è un atto di creazione e auto-creazione, ma anche di interpretazione. Ciò che si sviluppa in queste stanze, pertanto, è una storia che può assumere tanti significati quanti sono gli spettatori che la osservano. Tutti diversi, tutti validi. Ogni occhio, un percorso».





Ph. credits: Press Office/Getty Images