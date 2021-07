Lunghe o corte? We love them all! Le jumpsuit sono tornate e si candidano a titolo di nuova ossessione dell’estate. Ecco tutte le novità…

Indovinello: a metà strada tra un abito e un pantalone cosa c’è?

Ma una jumpsuit ovviamente! Non a caso, la tuta in versione intera o divisibile, è ancora una volta, tra i capi più versatili del guardaroba, un vero e proprio jolly, nonché un ottimo antidoto a fronte della calda stagione.

Infatti, basta indossare un solo capo e l’outfit è risolto! Niente abbinamenti se non con gli accessori giusti… Insomma minimo sforzo, massimo stile.

Alcuni modelli sono sia girly che posh, allungano, slanciano la silhouette e sono perfetti da indossare per una cerimonia, una serata galante o più semplicemente per un look da ufficio al posto del classico tailleur.

I più gettonati tra le collezioni? Sono il modello kimono (o incrociato), elegante con ridondanti ruches, super sexy a bustier con scollo a cuore.

Insomma, cosa c’è di più bello di una jumpsuit? Un’altra jumpsuit! Nella selezione troverete quelle più trendy da ob-session.

MANILA GRACE Tuta rossa con scollo incrociato.

Credits: manilagrace.com

ELISABETTA FRANCHI Tuta divisibile color beige.

Credits: elisabettafranchi.com

PATRIZIA PEPE Tuta a portafoglio verde lyme.

Credits: patriziapepe.com

RALPH LAUREN Tuta a contrasto bianco e nero con scollo a cuore.

Credits: ralphlauren.it

ZARA Tutina corta verde bottiglia con volant.

Credits: zara.com

SISLEY Tuta stampata con fiocco lilac.

Credits: it.sisley.com

SPORTMAX Tuta intera nera con gamba dritta.

Credits: it.sportmax.com

PENNY BLACK Tuta in sablé blu cina.

Credits: it.pennyblack.com

OTTO D'AME Tuta giallo ocra con fusciacca.

Credits: ottodame.it

MANGO Tuta verde scuro con scollo a V e fusciacca stretta in vita.

Credits: shop.mango.com

LACE & BEADS SU ZALANDO Tuta carta da zucchero con corpetto in paillettes.

Credits: zalando.it

GUESS BY MARCIANO Tuta corta color corallo con catena dorata.

Credits: guess.eu

FRACOMINA Tuta regular a fantasia tropicale.

Credits: it.fracomina.com

ESSENTIEL ANTWERP Tuta con ruches a fantasia floreale.

Credits: essentiel-antwerp.com

ERMANNO SCERVINO Tuta a bustier rosa pastello.

Credits: ermannoscervino.com