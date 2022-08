Basta una jumpsuit per risolvere al volo il look! Ecco i modelli più belli da tenere d’occhio quest’estate.

Ci sono giorni in cui le idee scarseggiano e bisogna fare i salti mortali per mettere insieme un look adatto ai vari impegni in agenda, ma c’è un pezzo furbo del guardaroba che può renderci la vita più facile: la tuta.

Se c’è un motivo per cui amiamo le jumpsuit (e anche le playsuit, of course) è che, oltre ad essere comode e praticissime, si prestano a diversi abbinamenti.

L’unica cosa di cui dobbiamo occuparci infatti quando vogliamo indossarne una è scegliere un modello che rifletta il nostro stile e abbinarla a giusto un paio di accessori, da scegliere in base al tipo di mise che vogliamo ottenere.

Dai modelli casual perfetti per il tempo libero o la spiaggia, a quelli più chic, da indossare in città, persino nelle circostanze speciali come le cerimonie estive: non importa se abbiate una preferenza per le jumpsuit o per le cugine più corte, nelle attuali collezioni estive ci sono modelli pensati per ogni occasione.

Quali mettere in wishlist? Le jumpsuit dai colori brillanti o dalle stampe multicolor sono sempre le benvenute. Ma in vista di matrimoni, feste o altri eventi importanti, anche una tuta da cerimonia dallo stile più raffinato merita un posticino nella vostra cabina armadio.

Nella selezione a seguire trovate alcune delle più belle jumpsuit e tute eleganti dell'estate 2022 che ci sono adesso in circolazione.



ELISABETTA FRANCHI Tuta elegante con corpetto girocollo

Credits: elisabettafranchi.com

VALENTINO Tuta corta in denim con tasche frontali e cintura in vita

Credits: valentino.com

OLYMPIAH Tuta a righe in viscosa e lino

Credits: farfetch.com

ZARA Tuta corta stampata con fiocco e volant

Credits: zara.com

MORFOSIS Jumpsuit a gamba larga dalla stampa geometrica

Credits: courtesy of press office

ULLA JOHNSON Tuta corta a fiori in cotone

Credits: farfetch.com

GENNY Tuta monospalla in misto cotone con volant

Credits: farfetch.com

TERRY Tuta corta a stampa tie-dye con cintura in vita

Credits: matchesfashion.com

SEMICOUTURE Tuta a gamba larga con scollatura sulla schiena

Credits: farfetch.com

ZIMMERMANN Tuta corta in seta dalla stampa floreale con bottoni

Credits: mytheresa.com

NORMA KAMALI Jumpsuit con corpetto aderente e gamba larga

Credits: mytheresa.com

EMILIO PUCCI Tuta corta in satin stampato con collo halterneck

Credits: matchesfashion.com

& OTHER STORIES Jumpsuit in lino a stampa floreale con frills

Credits: stories.com

STELLA MCCARTNEY Tuta corta in cotone azzurro con ricami floreali

Credits: mytheresa.com

LA DOUBLE J Jumpsuit a gamba larga con stampa Hibiscus

Credits: ladoublej.com

PARAJUMPERS Jumpsuit strutturata in tela fiammata con numerose tasche e cintura

Credits: Parajumpers