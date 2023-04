Dall'ufficio al tempo libero fino alle cerimonie eleganti, è sempre il momento giusto per sfoggiare una jumpsuit: ecco le nostre 7 preferite

Siete ancora alla ricerca del look da invitata da sfoggiare al matrimonio della vostra migliore amica? Che ne dite stavolta di puntare su una bella jumpsuit? Chissà perchè le tute eleganti non sono quasi mai la nostra prima scelta (spesso preferiamo abiti o tailleur) ma una cosa è certa: sono senz'altro una delle scelte più chic che possiamo fare!

Noi quest'anno ne abbiamo individuate 7 che ci hanno davvero rubato il cuore: dalla variante di Mango con volant a quella in satin nero di Zara, da quella in misto lino nella splendida nuance ruggine di Cos alla jumpsuit plissé di Max&Co. con cintura da annodare in vita. O ancora la versione raffinatissima di Cos blu navy, quella preppy con maniche a palloncino di & Other Stories o quella in twill stampato di Marella.

Con un blazer, dei mocassini e una hobo bag sarete pronte per l'ufficio in men che non si dica. Se invece le mixate con dei sandali gioiello e un bel paio di orecchini, l'outfit da cerimonia è servito. Scegliete subito la vostra!

La jumpsuit con volant di MANGO

Credits: shop.mango.com

La jumpsuit plissé di MAX&CO.

Credits: it.maxandco.com

La jumpsuit satin di ZARA

Credits: zara.com

La jumpsuit in misto lino di TWINSET MILANO

Credits: twinset.com

La jumpsuit con maniche a palloncino & OTHER STORIES

Credits: stories.com

La jumpsuit a fantasia di MARELLA

Credits: it.marella.com

La jumpsuit blu navy di COS

Credits: cosstores.com