5 trend gioielli visti su Instagram da tenere d’occhio questa primavera
Arriva la nuova stagione e puntualmente ci focalizziamo sul cambio degli armadi e sul refresh del guardaroba.
Ma attenzione, non sono solo le nuove tendenze moda a meritare la nostra attenzione: questo periodo dell’anno, infatti, è anche il momento ideale per scoprire i nuovi trend gioielli.
Se è vero che per conoscere le tendenze più in voga bisogna tenere d’occhio le passerelle, è altrettanto vero che spesso le “chicche” più interessanti si trovano sfogliando semplicemente il feed di Instagram.
Ed è proprio qui, infatti, che noi abbiamo individuato alcuni dei trend gioielli più forti della stagione che vedremo spopolare ovunque nei prossimi mesi.
Dai bracciali rigidi agli orecchini oversize: eccone 5 che vale la pena non perdere di vista.
5 trend gioielli da Instagram
01. Bracciali rigidi
È già da un paio di stagioni che i bracciali rigidi occupano un posto d’onore nel nostro portagioie, e a quanto pare continueranno a farlo anche questa primavera. A conquistare le fashioniste, i classici bangle dal design essenziale, realizzati in oro o in argento, da indossare uno sopra l'altro.
APM Bracciale placcato in oro 14kt
Credits: apm.mc
BRONZEALLURE Bracciale rigido smaltato
Credits: bronzeallure.com
PANDORA Bracciale placcato in oro 14kt
Credits: it.pandora.net
02. Gioielli a tema marino
Tra le novità della stagione, i gioielli ispirati al mondo marino che strizzano l’occhio alla bella stagione. Collane, bracciali e orecchini con charms o pendenti a forma di pesce, aragosta, stelle marine, conchiglie & Co. colorano i look delle fashioniste già da diverse settimane e saranno certamente un must anche quest’estate.
PARFOIS Collana con perline in vetro e pendente a forma di pesce
Credits: parfois.com
AMORI MORI Orecchini a forma di aragosta
Credits: amorimori.com
SODINI Bracciale elastico con ciondolo a forma di stella marina
Credits: sodini.com
03. Collane con il cordino
Un altro trend gioielli finito nel nostro radar? Oltre ai choker e alle catene, le collane con il cordino sembrano godere di una nuova popolarità. Quelle in tessuto con charm dalle forme divertenti sono la scelta ideale per aggiungere un po’ di brio ai look di stagione.
PALM ANGELS Collana con pendente a forma di palma
Credits: farfetch.com
RUE DES MILLE Collana in tessuto con pendente
Credits: ruedesmille.com
UNOAERRE Collana con cordino rosso e pendente con il cuore
Credits: unoaerre.it
04. Perle
E che dire delle perle: non abbandonano mai il loro posto in cima alla lista dei gioielli del cuore delle trend setter. Che siano collane, bracciali o orecchini, sono perfetti per trasformare in un look super chic anche le mise più semplici e si sfoggiano a qualsiasi ora del giorno e della sera.
LIL MILAN Choker di perle
Credits: lilmilan.com
STROILI Orecchini in oro giallo con pietre d’acqua dolce
Credits: stroilioro.com
COLLANINE COLORATE Bracciale con perle di fiume
Credits: collaninecolorate.com
05. Orecchini oversize
Se, poi, avete un debole per gli accessori originali e vistosi, sono gli orecchini oversize il gioiello da puntare questa primavera. A catena, con pendenti, arricchiti da strass o cristalli: poco importa quali siano i vostri preferiti, ciò che conta è che siano grandi, colorati e che si facciano notare.
SWAROVSKI Orecchini con pendenti placcati oro
Credits: swarovski.com
MORELLATO Orecchini a catena impreziositi da cristalli
Credits: morellato.com
SÉZANE Orecchini in stagno e resina
Credits: sezane.com
© Riproduzione riservata