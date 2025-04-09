Nuova stagione, nuovi trend gioielli da scoprire! Ecco i più interessanti che abbiamo scovato su Instagram nelle ultime settimane.

Arriva la nuova stagione e puntualmente ci focalizziamo sul cambio degli armadi e sul refresh del guardaroba.

Ma attenzione, non sono solo le nuove tendenze moda a meritare la nostra attenzione: questo periodo dell’anno, infatti, è anche il momento ideale per scoprire i nuovi trend gioielli.

Se è vero che per conoscere le tendenze più in voga bisogna tenere d’occhio le passerelle, è altrettanto vero che spesso le “chicche” più interessanti si trovano sfogliando semplicemente il feed di Instagram.

Ed è proprio qui, infatti, che noi abbiamo individuato alcuni dei trend gioielli più forti della stagione che vedremo spopolare ovunque nei prossimi mesi.

Dai bracciali rigidi agli orecchini oversize: eccone 5 che vale la pena non perdere di vista.

5 trend gioielli da Instagram

01. Bracciali rigidi

È già da un paio di stagioni che i bracciali rigidi occupano un posto d’onore nel nostro portagioie, e a quanto pare continueranno a farlo anche questa primavera. A conquistare le fashioniste, i classici bangle dal design essenziale, realizzati in oro o in argento, da indossare uno sopra l'altro.

APM Bracciale placcato in oro 14kt

Credits: apm.mc

BRONZEALLURE Bracciale rigido smaltato

Credits: bronzeallure.com

PANDORA Bracciale placcato in oro 14kt

Credits: it.pandora.net

02. Gioielli a tema marino

Tra le novità della stagione, i gioielli ispirati al mondo marino che strizzano l’occhio alla bella stagione. Collane, bracciali e orecchini con charms o pendenti a forma di pesce, aragosta, stelle marine, conchiglie & Co. colorano i look delle fashioniste già da diverse settimane e saranno certamente un must anche quest’estate.

PARFOIS Collana con perline in vetro e pendente a forma di pesce

Credits: parfois.com

AMORI MORI Orecchini a forma di aragosta

Credits: amorimori.com

SODINI Bracciale elastico con ciondolo a forma di stella marina

Credits: sodini.com

03. Collane con il cordino

Un altro trend gioielli finito nel nostro radar? Oltre ai choker e alle catene, le collane con il cordino sembrano godere di una nuova popolarità. Quelle in tessuto con charm dalle forme divertenti sono la scelta ideale per aggiungere un po’ di brio ai look di stagione.

PALM ANGELS Collana con pendente a forma di palma

Credits: farfetch.com

RUE DES MILLE Collana in tessuto con pendente

Credits: ruedesmille.com

UNOAERRE Collana con cordino rosso e pendente con il cuore

Credits: unoaerre.it

04. Perle

E che dire delle perle: non abbandonano mai il loro posto in cima alla lista dei gioielli del cuore delle trend setter. Che siano collane, bracciali o orecchini, sono perfetti per trasformare in un look super chic anche le mise più semplici e si sfoggiano a qualsiasi ora del giorno e della sera.

LIL MILAN Choker di perle

Credits: lilmilan.com

STROILI Orecchini in oro giallo con pietre d’acqua dolce

Credits: stroilioro.com

COLLANINE COLORATE Bracciale con perle di fiume

Credits: collaninecolorate.com

05. Orecchini oversize

Se, poi, avete un debole per gli accessori originali e vistosi, sono gli orecchini oversize il gioiello da puntare questa primavera. A catena, con pendenti, arricchiti da strass o cristalli: poco importa quali siano i vostri preferiti, ciò che conta è che siano grandi, colorati e che si facciano notare.

SWAROVSKI Orecchini con pendenti placcati oro

Credits: swarovski.com

MORELLATO Orecchini a catena impreziositi da cristalli

Credits: morellato.com

SÉZANE Orecchini in stagno e resina

Credits: sezane.com