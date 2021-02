Una rondine non farà primavera, ma un trench sì! Abbiamo selezionato per voi più di venti modelli di tendenza perfetti per tutti i gusti (e per tutte le tasche).

Da “cappotto di trincea” a caposaldo inossidabile del guardaroba. Chissà se Thomas Burberry avrebbe mai immaginato una sorte simile per il suo impermeabile con allacciatura doppiopetto, maniche raglan (ossia tagliate obliquamente) e cintura in vita, messo a punto per l’esercito britannico durante i primi del Novecento.

Eppure questo capo dal DNA "bellicoso" - fedele alleato dei soldati inglesi al fronte durante la Prima e la Seconda guerra mondiale - ha dimostrato nel corso del tempo di saper resistere non solo alle intemperie ma anche ai repentini cambiamenti della moda. Non stupisce dunque ritrovare il trench schierato in prima linea tra i must della Primavera 2021, accanto ad altri grandi evergreen come il blazer o la camicia.

E se le regole auree per indossarlo restano sempre le stesse - no alla cintura allacciata con la fibbia ma rigorosamente annodata, sì al colletto sgualcito ad arte e alle maniche arricciate - i modelli tra cui scegliere sono tanti e tutti diversi.

Accanto all’immancabile trench beige o khaki in gabardine, trovano posto sofisticati modelli in pelle e versioni colorate, capi ultra tecnici con zip al posto dei classici bottoni e romantici coat con balze o colletti bon ton. Spazio anche ai modelli total black e a quelli very british a motivo check. Le declinazioni per la bella stagione sono quasi infinite e ciò significa che se non ne avete ancora uno nell’armadio, questo è il momento perfetto per rimediare.

Abbiamo ricercato e selezionato accuratamente per voi più di 20 trench per la Primavera 2021, adatti a tutti i gusti e a tutte le tasche. Siamo certe che troverete il vostro!

Trench in gabardine di cotone con inserto a motivo check BURBERRY.

Trench doppiopetto dalla linea classica in twill di lino e lyocell Tencel ARKET.

Trench svasato con balza sul fondo IBLUES.

Trench doppiopetto a motivo tartan RED VALENTINO.

Trench in pelle BOTTEGA VENETA.

Trench dalla vestibilità ampia TOTÊME.

Trench doppiopetto con maxi revers e cintura sur ton KHAITE.

Trench oversize in lyocell H&M.

Trench in gabardine di cotone con inserti in vinile PACO RABANNE.

Trench in taffetà antigoccia MARELLA.

Trench multicolor a motivo check GANT.

Trench dal taglio classico con cinturini in pelle COACH.

Trench con bottoni dorati BLAZÈ MILANO.

Trench in tessuto tecnico con coulisse e zip PARAJUMPERS.

Trench oversize con scollo rotondo ISABEL MARANT.

Trench con colletto a revers e maniche lunghe ZARA.

Trench in finta pelle MATÉRIEL.

Trench con maxi tasche applicate OLTRE.

Trench impermeabile con cappuccio PETIT BATEAU.

Trench lungo effetto stropicciato MANILA GRACE.

Trench con abbottonatura nascosta e cintura in vita GEOX.

Trench doppiopetto con bottoni tono su tono ADD.

Trench monopetto sfoderato TAGLIATORE.

Trench doppiopetto con arricciature sulla parte inferiore ALVIERO MARTINI 1A CLASSE.

Trench idrorepellente in tessuto Taurex ® ALPHATAURI.

Trench dal fit over con bottoni effetto tartaruga ATTIC AND BARN.

Trench monopetto con dettagli a contrasto OOF WEAR.

Luxury trench lungo, sfoderato, doppio colore con chiusura doppio petto illuminata da preziosi bottoni automatici MOORER.

Trench con abbottonatura nascosta e tasconi MARYLING.

