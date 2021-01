Le camicie rientrano alla perfezione tra quei key pieces che dovremmo sempre avere a disposizione per costruire look impeccabili, day and night: ecco tutti i modelli su cui investire per la spring summer 2021

Con dettagli in pizzo, con romantiche ruches e colletto vezzoso, super basic (leggete alla voce "senza fronzoli") e dal piglio maschile oppure con fiocchi e trasparenze sensuali. Ognuna di noi ha la sua camicia del cuore (ma anche più di una, eh): in poche parole quella che ci regala sempre grandi soddisfazioni qualsiasi abbinamento decidiamo di sperimentare.

C'è chi punta sul classico, collezionando una sequela di camicie a tinta unita dalla linea essenziale, magari in seta o in satin, perfette per l'ufficio e per le occasioni più formali.

Chi non resiste davanti a una delle tante varianti preppy bianche o nella gamma dei pastello, che ultimamente sono tornate alla ribalta, impreziosite da nastri, fiocchetti e ricami dal sapore girlish.

E ancora, chi impazzisce letteralmente per le stampe: dai quadretti "boscaiolo style" ai pois, fino ai pattern geometrici. Dai fiori variopinti alle fantasie più originali, come i cavalli che corrono liberi e selvaggi sulla camicia firmata Ganni, di cui siamo già follemente innamorate!

Di qualunque camicia voi siate, troverete senz'altro la vostra preferita nella nostra selezione con tutte le varianti più belle della PE 2021!

Camicia bianca oversize con logo stampato ETRO

Credits: mytheresa.com

Camicia a pois con colletto a punta TOPSHOP

Credits: topshop.com

Camicia con cavalli stampati e ampio colletto GANNI

Credits: mytheresa.com

Camicia con ruches e bottone gioiello SFIZIO

Credits: sfiziocollection.com

Camicia in satin azzurro con taschini PINKP

Credits: pinko.com

Camicia con bottoni dorati a forma di ape & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Camicia in tulle see-through con maniche ampie AMOTEA

Credits: amotea.com

Camicia blu navy con volant sul colletto VERNISSE

Credits: vernisse.it

Camicia a righe verticali JUDY ZHANG

Credits: judyzhang.nyc

Camicia con fiori e farfalle ZIMMERMANN

Credits: zimmermannwear.com

Camicia con maniche corte a palloncino KOCCA

Credits: kocca.it

Camicia oversize stampa tie-dye H&M

Credits: hm.com

Camicia corta a fiori ZARA

Credits: zara.com

Camicia in similpelle con ricami laser cut BEATRICE .B

Credits: beatriceb.com

Camicia in popeline con ricami in pizzo MARELLA

Credits: it.marella.com

Camicia in seta con taschino MANGO

Credits: shop.mango.com

Camicia lunga stampa check L'AUTRE CHOSE

Credits: lautrechose.com