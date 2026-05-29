Il capo ideale per entrare subito nel mood dell’estate? Non abbiamo dubbi, il top in crochet!
Sono uno dei grandi must della bella stagione e, indipendentemente da quel che dicono gli ultimi trend, si meritano sempre un posticino nel nostro guardaroba.
Voi avete già rispolverato i top in crochet? Ora che le temperature sono salite alle stelle e la prima ondata di caldo ha iniziato a farsi sentire, non c’è momento migliore per tirarli fuori dall’armadio e riprendere a sfoggiarli dall’alba al tramonto.
***Quest'abito marrone di Massimo Dutti (che piace anche a Bella Hadid) è il pezzo chiave che vorrete sfoggiare per tutta l'estate***
Eh sì, perchè in una stagione in cui tendiamo a privilegiare i look freschi e leggeri, ma non siamo disposte a sacrificare lo stile, i top in crochet si rivelano la soluzione ideale per dare all’istante un tocco estivo e glamour anche agli outfit più basic.
Che siano declinati in colori neutri o più audaci, in versione boho, con frange, ruches e volant, o impreziositi da romantici motivi floreali, i top in crochet sono pronti a restare al nostro fianco da qui fino alla fine dell’estate.
E del resto, le possibilità di styling sono infinite: con shorts in denim e minigonne stampate nel tempo libero in città o nei weekend al mare, con pantaloni in lino o gonne midi dalle silhouette fluide per gli impegni che richiedono un look più raffinato. Anche quest’estate ci sarà da sbizzarrirsi.
Quello che resta da fare ora è trovare almeno un paio di modelli da aggiungere immediatamente alla shopping list. Scoprite alcuni dei nostri preferiti.
ZARA Top bianco con lo scollo tondo in tessuto effetto uncinetto
Credits: zara.com
MAJE Top all’uncinetto con motivi floreali
Credits: it.maje.com
BENETTON Top in cotone con inserti in crochet
Credits: it.benetton.com
ALICE+OLIVIA Top all’uncinetto a righe
Credits: farfetch.com
& OTHER STORIES Top all’uncinetto con scollo a v
Credits: stories.com
MC2 SAINT BARTH Crop top in crochet multicolor
Credits: it.mc2saintbarth.com
PARFOIS Top rosso in crochet floreale
Credits: parfois.com
Foto in apertura: GettyImage
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