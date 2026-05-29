A tinta unita o con lavorazioni multicolor, lunghi o in versione cropped: i top in crochet tornano ufficialmente sotto i riflettori. Ecco i più belli da puntare in vista dell’estate.

Sono uno dei grandi must della bella stagione e, indipendentemente da quel che dicono gli ultimi trend, si meritano sempre un posticino nel nostro guardaroba.

Voi avete già rispolverato i top in crochet? Ora che le temperature sono salite alle stelle e la prima ondata di caldo ha iniziato a farsi sentire, non c’è momento migliore per tirarli fuori dall’armadio e riprendere a sfoggiarli dall’alba al tramonto.

***Quest'abito marrone di Massimo Dutti (che piace anche a Bella Hadid) è il pezzo chiave che vorrete sfoggiare per tutta l'estate***

Eh sì, perchè in una stagione in cui tendiamo a privilegiare i look freschi e leggeri, ma non siamo disposte a sacrificare lo stile, i top in crochet si rivelano la soluzione ideale per dare all’istante un tocco estivo e glamour anche agli outfit più basic.

Che siano declinati in colori neutri o più audaci, in versione boho, con frange, ruches e volant, o impreziositi da romantici motivi floreali, i top in crochet sono pronti a restare al nostro fianco da qui fino alla fine dell’estate.

E del resto, le possibilità di styling sono infinite: con shorts in denim e minigonne stampate nel tempo libero in città o nei weekend al mare, con pantaloni in lino o gonne midi dalle silhouette fluide per gli impegni che richiedono un look più raffinato. Anche quest’estate ci sarà da sbizzarrirsi.

Quello che resta da fare ora è trovare almeno un paio di modelli da aggiungere immediatamente alla shopping list. Scoprite alcuni dei nostri preferiti.

ZARA Top bianco con lo scollo tondo in tessuto effetto uncinetto

Credits: zara.com

MAJE Top all’uncinetto con motivi floreali

Credits: it.maje.com

BENETTON Top in cotone con inserti in crochet

Credits: it.benetton.com

ALICE+OLIVIA Top all’uncinetto a righe

Credits: farfetch.com

& OTHER STORIES Top all’uncinetto con scollo a v

Credits: stories.com

MC2 SAINT BARTH Crop top in crochet multicolor

Credits: it.mc2saintbarth.com

PARFOIS Top rosso in crochet floreale

Credits: parfois.com

Foto in apertura: GettyImage