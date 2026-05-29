La settimana volge al termine e vogliamo condividere con voi i capi e gli accessori che ci hanno fatto battere il cuore negli ultimi giorni

Meteo incerto esattamente come i vostri programmi per il weekend? Beh, c'è da dire che un po' di shopping si inserisce bene in tutti i piani, no? E per darvi qualche spunto utile, abbiamo selezionato i fashion item più interessanti degli ultimi 7 giorni. Dall'abito bianco fresco e chic ai gioielli estivi che daranno un twist anche all'outfit più basico: ecco i nostri "love at first sight" della settimana.

1) Il costume intero drappeggiato di COS

Il minimalismo sofisticato incontra il design funzionale. Questo costume intero di COS si distingue per un profondo scollo a V e un gioco di drappeggi che valorizza la silhouette con eleganza. Declinato in una nuance neutra e chic, è il pezzo passe-partout da sfoggiare in spiaggia o da indossare in città come body, sotto un blazer sartoriale o una gonna fluida.

Courtesy of Press Office

2) Gli occhiali da sole rétro di SARAGHINA EYEWEAR

Un tuffo nel fascino vintage con un tocco contemporaneo. Il modello Elton di Saraghina Eyewear ci conquista per la sua montatura spessa dal sapore rétro e le lenti scure, perfette per aggiungere un'aria misteriosa e sofisticata a qualsiasi outfit. L'accessorio definitivo per proteggersi dal sole con stile.

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3) Le ballerine in rafia intrecciata di Ovyé

Il romanticismo incontra la freschezza estiva. Queste ballerine a punta di Ovyé, realizzate in un delicato intreccio di rafia rosa cipria, reinterpretano la calzatura più amata di stagione. Leggere e super chic, sono l'alternativa ideale ai sandali per completare i look da giorno con un tocco bon-ton e iper-femminile.

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4) La collana con conchiglie di Collanine Colorate

Il richiamo del mare si fa prezioso su questa collana firmata Collanine Colorate, che unisce elementi in ematite e perline dai toni accesi a una fila di conchiglie naturali, catturando l'essenza stessa dell'estate. Il gioiello statement perfetto per regalare un'allure spensierata e vacanziera anche al più semplice dei look.

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5) I sandali trekking-chic "Puma Punku" di Flower Mountain

Chi l'ha detto che la comodità non possa essere glamour? Il modello Puma Punku di Flower Mountain unisce un'estetica outdoor e tecnica, grazie a lacci regolabili e chiusura a strappo, a una palette multicolore vivace e cool. Il sandalo ideale per le avventure in città o le gite fuori porta che vi attendono quest'estate.

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6) La cavigliera amuleto di Marlù

Un dettaglio discreto e irresistibilmente estivo. Realizzata in acciaio con finitura oro, questa cavigliera di Marlù sfoggia un charm centrale a forma di occhio impreziosito da smalto acquamarina. Il design è reso fresco e dinamico dall'alternanza di perline bianche e celesti: il dettaglio boho-chic perfetto da lasciar spuntare sotto a un maxi dress o a un pantalone capri o da indossare a piedi scalzi sulla sabbia.

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7) L'abito in lino e cotone "Itaca" di Polo Club

Non è certo un mistero che estate faccia rima con...abiti bianchi. Ebbene, il modello Itaca di Polo Club è la variante perfetta da avere nel guardaroba. Uno smanicato lungo in lino e cotone dall'eleganza minimale. Se il davanti si presenta pulito con scollo rotondo, la schiena sorprende con una profonda e sofisticata scollatura a U. Un jolly da sfruttare all day long e da personalizzare con gli accessori che ci piacciono di più.

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8) I sandali infradito con zeppa "Vinnie" di Stuart Weitzman

Un raffinato tributo al minimalismo anni '90. Con una zeppa slanciata da 50 mm e listini sottili che incorniciano il piede con assoluta sensualità, questi sandali di Stuart Weitzman offrono il perfetto compromesso tra altezza e comfort. Un investimento di stile sia per il giorno che per la sera.

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E voi, a quale di questi key pieces dell'estate non sapreste proprio dire di no? Noi li vorremmo tutti, lo confessiamo!