Il documento inedito offre uno sguardo raro sui primi giorni di matrimonio tra Lady Diana e l'allora principe Carlo

A quasi quarant'anni dalla sua scomparsa, Lady Diana continua a raccontare nuove sfumature della sua storia. Questa volta lo fa attraverso una lettera privata, rimasta finora sconosciuta al grande pubblico, che sarà battuta all'asta nelle prossime settimane e che offre uno sguardo rarissimo sui primi giorni del matrimonio con l'allora principe Carlo.

La lettera di Lady Diana è datata agosto 1981, poche settimane dopo il matrimonio reale celebrato il 29 luglio nella Cattedrale di St. Paul, a Londra. A scriverla è una Diana appena ventenne, ancora immersa nell'entusiasmo delle nozze che avevano catturato l'attenzione del mondo intero.

Le sue parole colpiscono oggi per il loro tono sereno e ottimista, soprattutto alla luce di ciò che sarebbe accaduto negli anni successivi. In quel momento, però, la futura principessa del popolo sembrava vivere una delle fasi più felici della sua vita.

**Lady Diana voleva trasferirsi in California e lavorare a Hollywood, proprio come ha fatto Harry**

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La lettera di Lady Diana che racconta una luna di miele "meravigliosa"

Nel documento, indirizzato a una persona vicina alla coppia reale, Diana descrive con entusiasmo i primi giorni trascorsi da moglie di Carlo.

"È meraviglioso essere sposata", scrive la principessa. E aggiunge: "Abbiamo avuto una luna di miele meravigliosa".

Parole semplici, ma oggi particolarmente significative. La lettera di Lady Diana ci restituisce infatti l'immagine di una giovane donna ancora lontana dalle difficoltà che avrebbero segnato il suo matrimonio e la sua vita pubblica.

Nelle righe del documento emerge una Diana affettuosa, spontanea e grata per l'affetto ricevuto dopo le nozze. Un ritratto privato che contrasta con l'immagine spesso raccontata negli anni successivi, quando la crisi con Carlo e il peso della pressione mediatica avrebbero progressivamente trasformato la sua esperienza all'interno della famiglia reale.

Secondo gli esperti del settore, proprio questo valore storico ed emotivo potrebbe far lievitare notevolmente il prezzo finale dell'asta.

Perché questa lettera è così importante

La rilevanza del documento non riguarda soltanto il collezionismo reale. La lettera Lady Diana rappresenta infatti una testimonianza diretta di un momento preciso della storia della monarchia britannica: quei pochi mesi in cui il matrimonio tra Diana Spencer e Carlo appariva ancora come una favola moderna.

Rileggere oggi quelle parole significa osservare la storia con una prospettiva diversa. Non quella della principessa ferita che il mondo ha imparato a conoscere negli anni Novanta, ma quella di una giovane donna che guardava al futuro con speranza.

È anche per questo che la scoperta sta suscitando tanto interesse tra storici, appassionati della royal family e semplici curiosi. Ogni nuovo documento legato a Diana continua infatti a esercitare un fascino unico, perché permette di avvicinarsi alla persona dietro il mito.

A distanza di oltre quattro decenni, questa lettera ci ricorda che prima delle interviste esplosive, delle separazioni e dei conflitti familiari, esisteva una Diana che credeva profondamente nel proprio matrimonio. E forse è proprio questa sincerità, conservata in poche righe scritte a mano, a rendere il documento così prezioso oggi.