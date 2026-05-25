Dallo chemisier in cotone al cappello in rafia: ecco 7 indispensabili per sopravvivere con stile alla prima grande ondata di calore di quest'anno.

La stagione calda non è ancora ufficialmente iniziata eppure a guardare le previsioni meteo c’è da credere che quest’anno l’estate abbia deciso di prendersi la scena con largo anticipo.

Eh sì, gli ultimi bollettini non lasciano spazi a dubbi: è in arrivo la prima grande ondata di caldo destinata a far impennare la colonnina di Mercurio (e a trasformare la scelta del look in un piccolo dilemma quotidiano).

***È arrivato il caldo: ecco i look per affrontare, con stile, l’estate in città***

Da qui ai prossimi giorni, infatti, ci aspettano giornate a dir poco roventi e questo significa che è già il momento di ripassare le “strategie” anti-afa e non farsi trovare impreparate!

E se vi state chiedendo come sopravvivere a questo caldo record senza rinunciare allo stile, beh: basta giocare d’astuzia e tenere pronti nell’armadio i capi e gli accessori giusti per riuscire a coniugare leggerezza e coolness senza neanche bisogno di impegnarsi troppo.

Per un daily look raffinato e prova di caldo, uno chemisier dai tessuti freschi e impalpabili, meglio ancora se bianco e dal fit oversize, non può mancare.

Un altro capo che può rivelarsi di grande aiuto durante lo styling è una gonna midi total white in cotone: un modello passe-partout da provare sia con ballerine e scarpe flat sia con i sandali con la zeppa o con il tacco.

Tra I must-have indispensabili per costruire look freschi e chic ci sono poi senz’altro i pantaloni in lino a gamba ampia.

Per dar vita ad outfit più easy e casual, invece, via libera anche a un paio di shorts in lino a stampa floreale e a delle t-shirt 100% cotone con delle scritte divertenti.

Quanto agli accessori, un paio di ballerine in pelle intrecciata, preferibilmente declinate in colori neutri e naturali, e un cappello in rafia sono la scelta perfetta per affrontare con la giusta dose di stile anche le giornate da bollino rosso.

Se non avete ancora preso appunti, ecco una mini selezione di pezzi "salva-look" da tenere pronti all’occorrenza.

7 must-have per affrontare con stile la prima grande ondata di caldo

COS Chemisier con cintura in vita

Credits: cos.com

LANAPO T-shirt 100% cotone

Credits: lanapo.it

120% LINO Shorts in lino dai motivi floreali

Credits: eu.120percento.com

MANEBÌ Ballerine intrecciate dai toni naturali

Credits: manebi.com

MANGO Gonna midi bianca dal taglio svasato

Credits: shop.mango.com

GANT Cappello a secchiello in paglia

Credits: gant.it

FALCONERI Pantaloni a gamba dritta in lino lamè

Credits: falconeri.com

Foto: GettyImage