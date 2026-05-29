

Tra Hollywood, Cannes e Saint-Tropez, le star ridefiniscono il concetto di eleganza tra archivi d’alta moda, red carpet scintillanti e lusso disinvolto.





In una settimana dominata da eventi di alto profilo tra Hollywood, la Croisette e la Riviera francese, tre nomi hanno catalizzato la nostra attenzione. Da Miley Cyrus, Bella Hadid fino a Eva Longoria, la moda si è declinata in forme diverse e incisive: nostalgia couture, sensualità architettonica ed eleganza rilassata. Ma entriamo più bel dettaglio!

Miley Cyrus in Atelier Versace Fall 2015

Per un momento simbolico della sua carriera, Miley Cyrus ha scelto di affidarsi alla memoria della moda, recuperando un abito d’archivio firmato Atelier Versace Fall 2015 che racconta la sua evoluzione artistica e stilistica. In occasione del riconoscimento della "sua stella" sulla Walk of Fame, la cantante ha indossato una creazione costruita su trasparenze, lavorazioni geometriche e una silhouette aderente che ha lasciato tutti senza fiato.

L’effetto complessivo è quello di una star consapevole, capace di usare la moda come linguaggio autobiografico e noi ne siamo ossessionate!

Bella Hadid: il lusso rilassato della Riviera

Dopo una serie di apparizioni di grande impatto a Cannes, Bella Hadid ha proseguito il suo viaggio stilistico lungo la costa francese, interpretando alla perfezione l’estetica disinvolta ma sofisticata di Saint-Tropez.

Il suo look firmato Massimo Dutti si è allontanato dai codici più rigidi del red carpet per abbracciare una dimensione più naturale e fluida. Si tratta di un abito lungo dalle linee morbide, tonalità calde e accessori essenziali. Il risultato è un’immagine coerente con la nuova idea di lusso estivo: meno ostentazione, più armonia con il contesto.

Eva Longoria: l’oro moderno di Cannes

Sul tappeto rosso del Festival di Cannes, Eva Longoria ha incarnato una delle interpretazioni più luminose della serata. Inoltre, la sua presenza al gala L’Oréal dedicato alle donne nel cinema ha messo in scena una visione di eleganza estremamente potente

Il suo abito firmato Carolina Herrera, caratterizzato da una costruzione corsettata e da una silhouette fluida, era interamente ricoperto da dettagli luminosi che riflettevano la luce ad ogni movimento. La scollatura profonda e la struttura architettonica del bustier hanno aggiunto un elemento di audacia calibrata, mentre la scelta di accessori minimali ha permesso al vestito di rimanere protagonista assoluto.

Tra citazioni d’archivio, lusso rilassato e haute couture contemporanea le best dressed della settimana raccontano personalità e glamour! Scoprite insieme tutte le altre star meglio vestite della settimana!

Miley Cyrus, Bella Hadid, Eva Longoria e le best dressed della settimana

Miley Cyrus in ATELIER VERSACE FALL 2015

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Eva Longoria in Carolina Herrera

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Bella Hadid in MASSIMO DUTTI

Credits: Courtesy of Press Office

Kaia Gerber in MANGO

Credits: Courtesy of Press Office

Joey King in ELIE SAAB RESORT 2026

Credits: Courtesy of Press Office

Teyana Taylor in BALENCIAGA PRE-FALL 2026

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Jenna Ortega in McQUEEN SPRING/SUMMER 2026

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Chrissy Teigen in RAISA VANESSA

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Sveva Alviti in FEDERICA TOSI

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Amy Jackson in ALBERTA FERRETTI FALL 2026

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Emma Roberts in LONGCHAMP X JEREMY SCOTT

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Kristen Bell in THE SEI

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Zoey Deutch in LONGCHAMP

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