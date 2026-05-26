In vacanza a Saint Tropez, Bella Hadid ci mostra come abbinare alla perfezione abito marrone e sandali infradito. Get the look!



Sul red carpet del Festival di Cannes ha lasciato il segno con un abito in crochet di Schiaparelli praticamente identico a quello indossato da Jane Birkin, sempre sulla Croisette, nel 1969.

Calato il sipario sulla kermesse, Bella Hadid è tornata a farsi notare per il suo stile e il look effortless chic che ha sfoggiato qualche giorno fa durante una passeggiata a Saint Tropez si candida a diventare la perfetta divisa estiva.

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La modella, dopo essersi regalata qualche giornata di relax sul suo yatch, si è concessa una cena a terra con alcuni amici e il fratello Anwar, e per l’occasione ha optato per una mise che si sposa perfettamente con l’atmosfera sofisticata e glamour di Saint Tropez.

Bella ha optato per un total look di Massimo Dutti dalle silhouette essenziali e dall’attitudine rilassata e ha sfoggiato una delle combo più cool dell’estate: abito marrone + sandali infradito.

Lei ha puntato su un abito midi morbido, senza maniche e con lo scollo a V, declinato in uno dei colori di tendenza del momento, il marrone. Un capo, a dir poco versatile e raffinato, che ha tutte le carte in regola per diventare il nostro nuovo "mai più senza".

Ha completato il tutto con due accessori che già da un paio di stagioni sono sulla cresta dell’onda: dei sandali infradito senza tacco e una borsa in pelle intrecciata. A dare il tocco finale al suo outfit, invece, un paio di occhiali da sole con le lenti ovali e dei gioielli in stile boho.

E se vi state chiedendo come replicare a occhi chiusi il suo look, ecco i capi e gli accessori che potete subito mettere in wishlist.

Abito marrone, infradito e gioielli boho, come Bella Hadid: get the look

MASSIMO DUTTO Abito midi marrone con lo scollo a V

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AEYDE Sandali infradito in pelle nera

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PARFOIS Borsa in pelle intrecciata

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LE SPECS Occhiali da sole con le lenti ovali

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MAGDA BUTRYM Collana con pendente a forma di rosa

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SÉZANE Set di bracciali in ottone color oro

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