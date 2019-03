Tommy Hilfiger ha presentato a Parigi la prima collezione realizzata in collaborazione con Zendaya Coleman. In passerella anche Grace Jones



Uno show spumeggiante e colorato quello che Tommy Hilfiger ha messo in scena ieri a Parigi in piena Fashion Week.

Il Théâtre des Champs-Elysées ha fatto da cornice al lancio di TOMMY X ZENDAYA, la nuova collezione primavera estate 2019.

La formula è ancora quella del "See now, Buy now" che prevede che i capi e gli accessori visti in passerella possano essere acquistati immediatamente. Una tendenza che sta prendendo sempre più piede nel mondo della moda e che asseconda alla perfezione i desideri di una clientela sempre più esigente che vuole "tutto e subito".





La sfilata riprende il concept di quella presentata a Versailles nel 1973, anno in cui una nuova generazione di top model aveva indossato per la prima volta su una passerella europea lo sportswear americano con uno charme senza precedenti. E proprio la forza e l'indipendenza femminile della cultura pop americana negli anni 70 è stata una fonte d'ispirazione preziosa della nuova collezione.









I look portano al centro dell'attenzione la femminilità, declinata su silhouette sexy e colori allegri. Stampe zodiacali disegnate a mano incontrano la praticità del denim e dei capispalla di pelle.





Gonne midi con paillettes luccicanti si sdrammatizzano alla perfezione se accostate a maglie basic dalla lavorazione a coste.





Il tailleur manlike in Principe di Galles è proposto in una versione meno "seriosa", al posto dei pantaloni lunghi via libera a shorts e stivali.





Tanti anche i capi da sera: abiti e tute in lurex con nodi, fiocchi e dettagli cut-out, e longdress asimmetrici con spacchi vertiginosi.





Speciale anche il cast di modelle scelte per l'occasione: Tommy Hilfiger ha riunito alcune delle top più iconiche degli ultimi decenni. Qualche esempio?

Pat Cleveland, la prima top model nera degli anni 70, Beverly Johnson, la prima afro-americana apparsa sulla copertina di U.S. Vogue, ma anche Beverly Peele, Veronica Webb e alcuni volti di oggi di fama mondiale come Jourdan Dunn e Winnie Harlow.

Insomma un vero e proprio omaggio alle donne di tutte le provenienze e di tutte le età.





Gran finale con un'altra modella d'eccezione: la cantante Grace Jones, 71 anni a maggio, che ha sfilato sulla passerella in body di lurex e stivali in pelle, con un fisico da fare invidia a una ventenne. Chapeu!