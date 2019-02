Svelata la capsule disegnata dallo stilista Tommy Hilfiger assieme all'attrice e ambasciatrice del brand, Zendaya. Tra jeans a vita alta, tailleur e blazer, il tocco chic anni ’70 è protagonista



Il marchio Tommy Hilfiger ha appena svelato la nuova collezione Primavera 2019 TommyXZendaya, disegnata a quattro mani dall'iconico stilista americano assieme all'attrice e ambasciatrice del brand, Zendaya.

Disponibile a partire dal 2 marzo sia sul sito sia in vari punti vendita selezionati, di questa capsule si può avere un’anteprima di look e del dietro le quinte della creazione sul sito online del marchio.

Jeans a vita alta, tailleur, silhouette strutturate e camicie di raso raffinatissime riprendono le atmosfere sofisticate dei favolosi Seventies.





TommyXZendaya è dichiaratamente una celebrazione delle donne forti e iconiche degli anni '70, richiamando il loro modo d’essere e l’estetica perfino nelle palette cromatiche.

Nuance crema, navy, bordeaux e rosso Cabernet, ma anche strisce arcobaleno e stampe multicolore di ispirazione zodiacale si mescolano, in un caleidoscopio di stile groove.



Pantaloni a gamba larga e blazer a vita stretta riecheggiano lo stile nostalgico del periodo fatto di Peace & Love e fiori, declinato però nella variante più chic.



La collezione TommyXZendaya Primavera 2019 sarà presentata in anteprima durante la sfilata che si svolgerà in occasione della settimana della moda di Parigi, il 2 marzo.