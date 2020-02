La sfilata autunno inverno di Tod's promuove l'idea di un'eleganza classica rivisitata in chiave moderna

Walter Chiapponi, direttore creativo di T Factory, il laboratorio che riunisce un collettivo mobile di Talenti, afferma il suo punto di vista contemporaneo. Un ritorno all’idea di buon gusto, alla classe ed eleganza di donne che usano i classici in modo moderno e irriverente.

Donne che amano i capi classici sì dunque ma che sanno anche osare. Le calze sono infatti rosso fuoco e coprenti e si indossano a contrasto con giacche a tre quarti e décolletées col tacco affusolato.

Il maschile e il femminile si fondono in completi casual dal pantalone morbido: in velluto a coste e lana grezza da portare con sneakers rétro e stivali bassi. Per chi invece preferisce la gonna ecco i nuovi modelli ampi al ginocchio, indossati con sensuali sabot e blazer sagomati o giacche corte.

La palette di colori è calda e vivace e i materiali densi e materici come i panni, i tweed, i cotoni, le pelli lavorate ma sempre morbidissime al tatto e comfortable.

Gli accessori sono punto focale della collezione. Le hobo bags hanno forma degadé, ma sempre in pelli pregiate o signature matelassé. Le icone Tod’s tornano in nuova veste: il Winter Gommino, le cuciture estremizzate, la T Timeless d'archivio che ricorre su scarpe e borse.