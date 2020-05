Ecco cosa cercano gli utenti e cosa hanno messo in wishlist per la prossima estate

L'estate, mai come ora, ci sembra lontana: per alcuni il lockdown prosegue e non sappiamo ancora bene come saranno i prossimi mesi.

Ma una cosa è certa, nonostante tutto, la voglia di fare shopping c'è ancora, almeno a quanto dicono le analisi delle ricerche degli utenti sui grandi shop online.

Stylight.it, e-commerce based in Monaco, ha svelato quali sono le ricerche più frequenti del mese di Marzo, basandosi sui capi e i prodotti salvati in wishlist dai 12 milioni di utenti registrati sul sito.

Le abitudini di acquisto certo sono cambiate in questo periodo di quarantena ma i dati ci possono dare informazioni preziose su quello che la gente ha già eletto a trend cult della nuova stagione. Ed eccovi quindi le 7 tendenze must have dell'Estate 2020.

Curiose di scoprirle?

7 trend dell'Estate 2020: il blazer beige

Credits immagine: Courtesy Stylight.it

Capo principe del guardaroba, pezzo "essential" che non può mancare in un armadio perfetto, per l'estate 2020 il blazer nella versione beige diventerà il must have a cui sarà difficile rinunciare. Stylight ha registrato un incremento del 2.933% di click sul sito. Max Mara, Mango e Massimo Dutti i brand più cliccati.

7 trend dell'Estate 2020: il top a fascia

Credits immagine: Courtesy Stylight.it

Versione estiva della bralette primaverile, il top a fascia fa il suo ingresso trionfale tra i trend estivi. Arrivato direttamente dagli anni 90, è il capo cult di influencer & co. Con un + 844% rispetto all'anno precedente sarà il pezzo di punta della sezione "top e magliette".

7 trend dell'Estate 2020: i bermuda shorts

Credits immagine: Courtesy Stylight.it

L'anno scorso cominciavano a "occhieggiare" timidamente nelle "search" e questa stagione probabilmente "staccheranno" i loro cugini, gli shorts. I bermuda saranno l'alternativa più chic ai pantaloncini corti: in pelle, in denim, in cotone, le ricerche correlato sono cresciute del 174%. Preparatevi a metterli in wishlist!

7 trend dell'Estate 2020: la fishnet bag

Credits immagine: Courtesy Stylight.it

Vi avevamo anticipato che la rete era uno dei tormentoni fashion della primavera 2020. E per l'estate la fishnet bag (quella che usavano le nostre nonne per la spesa) sarà il modello cult con un + 267 % nelle ricerche. Prada, Miu Miu e Staud le hanno inserite in collezione "ibridandole" con un altro "must": il secchiello.

7 trend dell'Estate 2020: ciabattine&co.



Credits immagine: Courtesy Stylight.it

Preparatevi perché mai come quest'estate la ciabattina sarà la regina indiscussa. Sembra quasi scontato ma, finita la quarantena, il suo lato "comfy" continuerà ad affascinarci. Ma attenzione, qui non parliamo di ciabatte "sporty" o "pool slides": i modelli top sono minimal e in pellami pregiati. In versione super luxury, come dimostra l'iconico modello di Bottega Veneta.

7 trend dell'Estate 2020: occhiali da sole con lenti rosa

Credits immagine: Courtesy Stylight.it

Ora più che mai abbiamo bisogno di vedere il mondo in rosa, con un pizzico di entusiasmo e ottimismo. Forse è per questo che gli utenti di Stylight hanno scelto in massa occhiali dalle lenti rosa o colorate. Se l'anno scorso i modelli top erano quelli "alla Matrix" quest'anno, con + 597% di click salgono sul podio di vero feticcio con Linda Farrow, Miu Miu e Ray Ban tra i marchi più amati.





7 trend dell'Estate 2020: sandali alla schiava

Credits immagine: Courtesy Stylight.it

L'anno scorso il modello chunky aveva spopolato ai piedi di celeb e influencer. Il 2020 invece segnerà il trionfo dei sandali "alla schiava" (o "gladiators"), classici e decisamente più sofisticati. Gli utenti hanno riservato alla categoria 112 % in più di ricerche rispetto al 2019. Il sandalo di Bottega Veneta "a spirale" è già l'ossessione delle fashion addicted.