L'effetto rete passa da accessori a dettagli di abiti fino a intere maglie intrecciate. Sensuale see-through per una primavera-estate al sapore di salsedine

È la texture inaspettata, il pattern che si nota solo dopo un'attenta osservazione, ma che si ricorda poi più degli altri.

Sulle passerelle della primavera-estate 2020 arriva la rete! Che sia a maglie più ampie, effetto rete da pesca, come visto da Gabriela Hearst o Off-White, o più fitte, per un trompe-l'oeil prezioso come quello logato di Gucci o brillante di Blumarine, l'intreccio di corde e tessuti si trasforma in dettaglio unico e particolare che fa subito pensare al mare alle leggende di pirati e sirene.





Nella foto: Gabriela Hearst p/e 2020





Ma dove davvero reti e retine trovano la loro miglior espressione è negli accessori. Già da qualche stagione nelle borse che, da semplici sacchetti alternativi per la frutta e le corse al mercato, diventano vero e proprio oggetto del desiderio e di design, tanto che anche Prada questa stagione lancia secchielli in nylon e pochette in raso ricoperte di rete in ecopelle (già in wishlist!) e Stella McCartney borse a mano irresistibili con parte superiore in rete in eco-nappa dai colori delicati e estivi come il bianco e il ceruleo.

E poi le scarpe: dai sandali SAI di Jimmy Choo, super smart nella versione comoda piatta e molto eleganti in quella kitten heel sabot, oro, nero o rosa, alle imprescindibili Bottega Veneta con catena alla caviglia, già negli armadi delle più attente fashioniste, fino ai sandaletti chic di Neous, in pelle bianca, perfetti per la stagione calda e per look day to night.





Nella foto: sandali a rete Bottega Veneta via Getty Images





Insomma, se non avete il coraggio di provare con il layering "retato" fatto di vedo-non-vedo, richiami street per i look da indossare in città e suggestioni marine per la spiaggia (rete anche nei costumi!), potete sempre optare per un accessorio dal dettaglio net, vi sentirete già in vacanza!

Scoprite la nostra selezione di rete e retine e scoprite il capo che vi piace di più.





Secchiello in nylon e rete in ecopelle PRADA via Matchesfashion.com





Abito smanicato con dettaglio in rete LOEWE via Farfetch.com





Sabot intrecciati e flat SAI di JIMMY CHOO via jimmychoo.com





Costume con rete MISSONI MARE via Farfetch.com





Borsa in rete ZARA via Zara.com





Décolletées BOTTEGA VENETA in rete con dettaglio oro via bottegaveneta.com





Maglioncino in rete GENTRY PORTOFINO via Farfetch.com





Borsa in eco-nappa di STELLA MCCARTNEY via Mytheresa.com





Abito lungo in rete ALANUI via Farfetch.com





Sandali sabot kitten-heel NEOUS via Mytheresa.com





Completo intimo logato effetto rete GUCCI via Gucci.com





Borsa semplice in rete intrecciata H&M





Maglia in rete sottile GENNY via Genny.com