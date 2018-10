Il Mese della Moda è terminato ma, prima di passare ad altro, facciamo il punto sulle tendenze "hot" viste fuori dalle passerelle.



Il Fashion Month, il "mese della moda" è ufficialmente terminato.

Ma se sulle passerelle le protagoniste sono state le collezioni della Primavera Estate 2019, fuori dai set e dalle location era l'Autunno Inverno a dettare legge, almeno tra i look di influencer e "addette ai lavori".

E quale spunto migliore dello street style per parlare dei trend più cool da indossare da qui ai prossimi mesi?

Abbiamo scelto 10 look che li raccontano al meglio, indossati da trendsetter e insider della moda.

Ecco le 10 tendenze di cui innamorarsi subito:









1) Velluto





Tornato in auge lo scorso autunno, ci ha accompagnato anche questa primavera, sfatando il mito che si possa indossare solo nelle stagioni fredde. Protagonista anche per l'autunno inverno 2018 2019, il velluto sarà il re dei nostri look. La versione più cool? A coste e in versione completo, da scegliere spezzato o in "total look" come dimostra Lisa Aiken, fashion director dell'ecommerce Net A Porter.





2) Il trench lungo





È il capo jolly dell'autunno per antonomasia, alleato perfetto nelle giornate più grigie. La versione su cui puntare è quella extra long, come quella della belga Julia Haghjoo, perfetta anche la sera su un outfit più ricercato. La nuance? Il classico verde "army", ideale con qualsiasi colore!





3) Il check





La stampa a quadretti si riconferma tra gli "hot trend" del momento, sdoganato alla grande su giacche e cappotti. Per un effetto da vera "insider" (come quello di provate ad accostare due "check" diversi per colore e grandezza, come fa Charlotte Groeneveld, blogger di The Fashion Guitar.





4) L'abito statement (meglio se stampato)





Dress to impress, ovvero vestire per impressionare ed esprimere forza e autorevolezza. In quest'ottica scegliere un abito che diventi l'unico protagonista è la scelta vincente (e più facile). Con stampe vintage o grafiche, meglio se di lunghezza "midi", si porta con tutto (persino con le sneakers) e cattura l'attenzione e gli sguardi come dimostra la stylist Emili Sindlev.





5) Maschile (ma molto femminile)





La moda è un sapiente gioco tra opposti e la stylist Ada Kokosar ce lo dimostra magistralmente. Un tessuto tipicamente manlike come questo "spigato" viene declinato sul completo "giacca + gonna" e "ingentilito" dalla camicia a righe (anche questa un must del guardaroba maschile) e da un paio di pumps rosse.





6) Ton sur ton





Chi l'ha detto che in inverno i colori accesi non si usino? Jeanne Damas, influencer francese da 958mila follower, insegna che optare per una palette colorata e luminosa è la scelta ideale per rasserenare anche la giornata più grigia. Scegliete una nuance e declinatela su un paio di toni, l'effetto sarà decisamente "WOW".









7) Total white





Come sopra, se pensate che il bianco sia una prerogativa solo dell'estate, vi basterà dare uno sguardo all'outfit dell'influencer Darja Barannik per ricredervi! Semplice e luminoso, non c'è nulla di più chic di un look "total white", anche in inverno.





8) Layering (ovvero l'arte di vestirsi a strati)





Ce lo diceva sempre la mamma: in autunno ci si veste "a cipolla"! Pare facile, diremmo oggi, azzeccare strato dopo strato l'abbinamento. E infatti proprio semplice non è! Tine Andrea, blogger svedese, ne è la regina indiscussa e riesce a indossare: un dolcevita, una camicia in pelle come la gonna plissè, la giacca e - attenzione - persino un paio di flare pants sotto. Ok, qui forse è un po' too much ma vi basterà optare per colori e nuance basic, appena illuminate da un tocco più "pop"!





9) Il maglione protagonista





Scegliere un capo "statement" fa sempre la differenza: pensate a una morbida maglia che diventa "regina" del look e che rende cool anche il più sempice paio di jean. Ricami, applicazioni, ispirazioni folk, tutto è concesso, come dimostra la trendestter Gala Gonzales.





10) La pelle





Non fermatevi alla sola biker jacket ma ampliate i vostri orizzonti: il "total leather" può essere molto cool! Come il longdress effetto vinile sfoggiato dalla trendestter brasiliana Lala Rudge, abbinato alla giacchina corta effetto bon ton.





Tutte le foto sono @Getty Images