Ricami, stampe e nuove ispirazioni: sono le t-shirt che ci piacciono di più, e le trovate... via Instagram!

Le abbiamo viste tra i most popular, indossate dalle influencer più seguite in fatto di stile o da qualche amica che ama ricercare i pezzi meno mainstream le t-shirt del momento si trovano su Instagram!



Tanti brand che stiamo per raccontarvi sono nati proprio così, con un profilo che metteva in luce, come nel caso dei modelli ricamati, modelli realizzati a mano, artigianalmente. Distanti insomma da quelli che sono i soliti brand che si trovano nei negozi e sugli ecommerce più noti.



Con prezzi contenuti, anche laddove c'è un impiego di materie prima di alta qualità o una cura del packaging raffinata e arricchita da gadget inaspettati, i pezzi che abbiamo scelto hanno un maggior carattere di unicità.



Anzi, in qualche caso sono davvero unici. Approfondiamo senza troppi giri di parole e scopriamo subito, da vicino, trend, nomi, tecniche che rendono speciali quelle che sembrano delle semplici magliette, ma che saranno in realtà i vostri pezzi chiave dell'estate.







I ricami on demand di @Marthamydear_embroidery



Titoli di canzoni, frasi e scene di film iconici che prendono vita non per magia, ma grazie alle sapienti mani di Marthamydear. T-shirt in cotone di ottima qualità, ricamate a mano e con etichetta brandizzata.





E quelli floreali di @Flora_embroidery



Un'altra creatrice di ricami incatevoli, che abbellisce ogni disegno con elementi floreali e naturalistici. Segni zodiacali, iniziali, parti anatomiche su cui sbocciano bouquet multicolore realizzati con una precisione fotografica su t-shirt in cotone biologico.







La stampe cool di @theminteyes





Guardando queste t-shirt, e a giudicare dal titolo e dalle influencer che ultimamente le hanno indossate, si potrebbe pensare a questo marchio spagnolo come a un brand "fighetto". In realtà c'è molto di più: un impegno concreto contro il global warming, con il lancio dello slogan #letsbecomedoers. Impresso anche sugli adesivi che vengono inviate come gift insieme all'ordine.







Le frasi di @hey_soho





Per chi ama lanciare messaggi con una t-shirt, ecco quelle di Hey_Soho, brand che punta sulle parole e sullo stile minimal. Il tutto in tanti colori e con un occhio attento verso l'attualità: su alcuni modelli abbiamo visto frasi come "Stay home" o "I can't breathe", che rendono questi pezzi più che semplici magliette.







L'ironia e l'attualità di @Magliettedellasalute





Dall'affair sanremese Morgan vs Bugo al più ai detti più famosi, le "magliette della salute" non sono più quelle di una volta. Ma sono divertentissime (e disponibili anche in versione shopper).







L'ispirazione sport anni '90 di @sportyandrich





Tra il collegiale d'ispirazione borghese e il vintage, con maxi scritte e colori che richiamano il mondo dello sport. Esattamente come comunica il nome del brand: ode allo sportswear e allo stile di vita che lo circonda.







Gli artisti indipendenti di @Everpress





Più un collettivo che un brand: Everpress sostiene visual artist da tutto il mondo e scova i disegni e gli slogan, spesso ironici e scorretti, più interessanti del panorama street. Con grande plauso anche delle celebrities, come Shia LeBouef, che amano e indossano i loro pezzi.







Tutte sbagliate, le @magliettesbagliate





Un claim che dice tutto "Dal 2013 con amore e grafiche sbagliate" e che, come per le migliori battute, non ha bisogno di essere spiegato (altrimenti non farebbe ridere!). La scena di un film celebre abbinata al titolo errato, in un'accoppiata bizzarra ma da veri nerd e intenditori. E per chi ama confondere.







Eighties vibe con @club75





Ok, Club75 è in realtà un negozio francese molto noto, ma lo annoveriamo lo stesso in quanto molto attivo e curato anche sui social. L'ispirazione principale? Tanta estetica arcade, grafiche anni 80 e colore. Il tutto mixato in modo contemporaneo.