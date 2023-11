Se siete in cerca di un paio di stivaletti per dare un tocco in più ai vostri look, allora questi modelli fanno proprio al caso vostro: sono bellissimi e costano meno di 200 euro



Chi non ama indossare un bel paio di stivaletti quando le temperature iniziano a farsi più rigide? Le doti principali dei modelli che abbiamo selezionato per voi, sono due: sono favolosi e low cost! Per trovarli abbiamo passato in rassegna le collezioni Autunno Inverno 23/24 dei brand che amiamo di più e oggi condividiamo con voi il risultato della nostra ricerca.

Ammettiamolo, gli stivaletti non sono mai abbastanza, sono versatili e in grado di elevare i nostri look ad un livello decisamente più glamour. Fatti per essere indossati h24, gli stivaletti sono perfetti abbinati ad abiti midi, panta palazzo e tailleur eleganti. La chiave di tutto è selezionare il modello giusto per voi in base all'occasione et voilà...sarete impeccabili e chic in un batter d'occhio.

Se costano meno di 200 euro poi, ancora meglio no? La stagione fredda li predilige nelle tonalità più scure del nero e marrone; non mancano però tocchi luminosi come l'argento o toni accesi come il viola.

Cosa aspettate quindi? Aggiungete subito in wishlist i vostri booties preferiti. Ecco le proposte di stivaletti a meno di 200 euro più interessanti che abbiamo selezionato per voi.

&OTHER STORIES (159 Euro)

Credits: stories.com

CAMPER (190 Euro)

Credits: camper.com

MANGO (49,99 Euro)

Credits: mango.com

TOMMY HILFIGER (189,80 euro)

Credits: tommy.com

MASSIMO DUTTI (149 Euro)

Credits: zalando.it

ZARA (39,99 Euro)

Credits: zara.com

SÉZANE (185 Euro)

Credits: sezane.com

JONAK (185 Euro)

Credits: jonak-paris.com

TWINSET (190 Euro)

Credits: twinset.com

H&M (39,99)

Credits: hm.com

BATA (79,99 Euro)

Credits: Courtesy of Press Office

VAGABON SHOEMAKERS (150 Euro)

Credits: zalando.it

CULT (179 Euro)

Credits: Courtesy of Press Office

STRADIVARIUS (35,99 Euro)

Credits: stradivarius.com

TIMBERLAND (170 Euro)

Credits: timberland.it