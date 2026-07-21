I capi e gli accessori in stile Odissea da avere nell’armadio quest’estate? Dall’abito peplo ai sandali lace-up: lasciatevi ispirare dalla nostra selezione.

Dopo il lungo tour promozionale che all’inizio dell’estate ha portato il super cast di “The Odyssey” in giro per il mondo, l’attesissimo film di Christopher Nolan è finalmente arrivato nelle sale.

E mentre continua il dibattito sulla fedeltà della pellicola all’Odissea di Omero e sulla rappresentazione del mito di Ulisse firmata dal regista, noi ci siamo concentrate su un altro aspetto del film: lo stile delle protagoniste che sul grande schermo hanno sfoggiato una serie di look che evocano l’immaginario dell’antica Grecia.

Un’estetica che, tra silhouette fluide, drappeggi e gioielli scultorei, ha già contagiato il guardaroba dell’estate e che ci ha fatto venire voglia di far spazio nell’armadio a qualche nuovo capo e accessorio ispirato proprio all’atmosfera del film.

***Nel look di Zendaya alla prémiere di “The Odissey” c'è un dettaglio di stile favoloso che possiamo sfoggiare tutte (e no, non stiamo parlando delle ali!)***

Quali sono i capi e gli accessori in stile "Odissea" da indossare quest’estate?

Per un look da moderna dea greca, puntare su una lunga tunica dai tessuti leggeri o su un abito ispirato all’iconico peplo dress, è sicuramente un’ottima idea.

Da portare con dei pantaloni in lino a palazzo o con una gonna lunga plissettata, anche un top monospalla drappeggiato non può mancare in un perfetto guardaroba in stile Odissea.

E lo stesso vale per accessori, come sandali lace-up e gioielli dalle forme scultoree: piccoli dettagli preziosi che richiamano proprio l’estetica dell’antica Grecia e che sono perfetti per dare il tocco finale a ogni look.

I più belli su cui mettere subito gli occhi? Scopriteli nella nostra mini selezione.

I capi e gli accessori in stile "Odissea" da puntare quest'estate

TORY BURCH Caftano lungo in lino

Credits: toryburch.com

TDOUBLE Bracciale Stondo

Credits: courtesy of press office

MAGDA BUTRYM Top monospalla drappeggiato

Credits: farfetch.com

ALESSANDRA RICH Cintura dorata in tessuto intrecciato

Credits: mytheresa.com

PHILOSOPHY BY LORENZO SERAFINI Abito dal taglio svasato con drappeggi

Credits: yoox.com

VIC MATIÉ Sandali neri con maxi borchia

Credits: courtesy of press office

OTTAVIANI Collana multifilo placcata oro

Credits: courtesy of press office

Foto in apertura: Imdb