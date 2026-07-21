Cristalli Swarovski, l'iconico Blu Balestra e un raffinato lavoro sartoriale per il look indossato dall'artista durante la performance con Robbie Williams e Nicole Scherzinger

Balestra firma il custom look di Laura Pausini per la cerimonia finale dei Mondiali, andata in scena il 19 luglio, confermando ancora una volta il legame creativo tra la Maison e la cantante italiana. Per l'attesissima performance condivisa con Robbie Williams e Nicole Scherzinger, il marchio ha realizzato un ensemble esclusivo che unisce alta sartorialità e preziosi cristalli Swarovski.

Credits: Courtesy of Press Office

Il protagonista del look è un sofisticato completo composto da due pezzi, pensato per esaltare la presenza scenica dell'artista attraverso una silhouette essenziale e slanciata. Ma a catturare lo sguardo è l'iconico Blu Balestra, che dialoga con la luminosità dei cristalli Swarovski e con la leggerezza del tulle Shibori, dando vita a un insieme ricco di movimento e riflessi.

L’artista ha poi completato il look con il sandalo Aura di Aquazzura nella tonalità Very Peri, un modello in edizione limitata creato per Swarovski Creators Lab, impreziosito da cristalli viola ottagonali e da cinturini alla caviglia decorati con una pavé di cristalli quadrati che catturano la luce.

Balestra veste Laura Pasini : un look couture che illumina il palco della finale dei Mondiali

Il custom look è realizzato in tulle semitrasparente sapientemente drappeggiato e la costellazione di cristalli Swarovski amplifica notevolemente l'effetto scenografico della creazione. Il risultato è un equilibrio tra eleganza contemporanea e savoir-faire artigianale, da sempre cifra distintiva della Maison.

Credits: Courtesy of Press Office

Questa nuova collaborazione rinnova il sodalizio tra Laura Pausini e Balestra, un dialogo stilistico costruito negli anni e fondato su una comune idea di eleganza autentica. Una scelta che, in un evento seguito da un pubblico internazionale, riafferma la capacità della Maison di interpretare il palcoscenico come spazio privilegiato per raccontare il proprio patrimonio sartoriale.

Balestra dunque conferma la propria vocazione a vestire le grandi protagoniste della scena internazionale, trasformando ogni custom look in un'espressione di artigianalità, innovazione e stile italiano.