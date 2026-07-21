Da Hidden Games a Murdoku, una selezione di giochi investigativi da tavola da provare in gruppo per vivere un’indagine davvero coinvolgente

Non sapete come passare una serata con gli amici? Volete un gioco in scatola investigativo o un bel gioco narrativo che vi faccia svoltare? Ecco i consigli più interessanti, alcuni dei quali visti e scoperti alla manifestazione Play - Festival del gioco tenutasi a Bologna lo scorso maggio.

Troverete qui una selezione di giochi o avventure "on- shot" disponibili nel mercato in italiano e naturalmente provati per voi. Sono pensati per giocare anche in gruppi numerosi (fino a otto persone, quasi tutti almeno fino a quattro). Calatevi nei panni di detective e seguiteci in questa avventura.

Altro che Cluedo: i migliori giochi investigativi che trasformano il salotto in una scena del crimine

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Hidden Games

Solo chi li ha giocati può sapere che esperienza pazzesca si può creare al tavolo. Dati, fogli, documenti: tutto è pronto per indagare sulla scena del crimine. Si può giocare ai casi "Hidden Games" fino a 6 giocatori anche se si presta a dividersi temporaneamente e "lavorare" in piccoli gruppi per collegare gli indizi. Userete anche il cellulare per chiamate con voci vere che risponderanno, manderete messaggi per recuperare indizi e molto altro. L'esperienza è fortemente interattiva e sempre creativa. Da provare.

Kronologic: Parigi 1920

Se cercate un gioco deduttivo in un ambientazione tipica del genere "giallo", "Kronologic: Parigi 1920" è senza dubbio un'ottima scelta. Chiaramente ispirato alle dinamiche di Cluedo, ha un interessante sistema di gioco che rivela turno dopo turno alcune informazioni sull'omicidio a tutti e una più specifica (e importante) a chi è di turno. Bisogna poi rispondere alle domande su chi è stato tenendo conto di un criterio temporale: in sei momenti diversi, i sospettati infatti possono trovarsi in zone diverse. Ogni ambientazione (delle tre nella scatola) è rigiocabile fino a cinque volte, con diversi livelli di difficoltà.

Cold Case

Se cercate un'esperienza un po' più immersiva, Cold Case è perfetto: offre tutto quello che serve davanti ai vostri occhi. Ci sarà molto da riflettere perché il punto di questi casi è scovare il colpevole incrociando testimonianze e documenti presenti in un dossier che sembra vero. Il telefono servirà solo per fare la vostra accusa formale e scoprire se siete più o meno lontani dalla verità. Si può giocare fino in 4, ma è ideale per due giocatori. I materiali stampati sono bellissimi.

Perspectives

In questo noto collaborativo, saremo chiamati a rispondere alle enigmatiche domande di un caso di cui ogni giocatore vedrà solo un pezzo della scena del crimine che non potremo mostrare ai nostri compagni di gioco. Saremo chiamati quindi a descrivere il nostro punto di vista e unirlo a quello degli altri giocatori fino a comprendere la soluzione. Sono presenti più casi e ogni caso è diviso in "parti", rendendo il gioco molto ricco e particolarmente appassionante nella sua semplicità.

MicroMacro: Crime City

Pronti, via: stendete un poster enorme sul vostro tavolo, inforcate gli occhiali (se ne avete bisogno) et voilà: potete iniziare a giocare con uno di 16 casi che vi chiederanno di scovare in questa mappa ricca di dettagli, informazioni e indizi su alcuni crimini. La grandezza della mappa aiuta il coinvolgimento di tutti i giocatori nello scovare, con livelli sempre più complessi di difficoltà, la soluzione ai casi. Esistono già tantissime scatole (anche una dedicata ai più piccoli).

Murdoku

Sta diventando un piccolo caso editoriale Murdoku, il libro che mescola le accuse "in mappa" di Cluedo al classico enigmistico del sudoku. Posizionare sospettati e vittima nelle stanze non sarà un gioco da ragazzi. Si può giocare da soli, ma anche con gli amici attorno all'ombrellone. Partite assolutamente dai casi più facili: più andrete avanti, più sarà un inferno!

Deckscape/Decktective

Se cercate immediatezza in un formato piccolissimo da viaggio, queste scatole one-shot sono adorabili. Apritele con cautela seguendo le istruzioni e provate a risolvere i casi proposti usando tutto il vostro ingegno. "Deckscape" in teoria si muove nel terreno delle escape room, ma in realtà ha spesso un filo narrativo che le rende molto appassionanti. La linea "Decktective" invece propone casi puri con una ricostruzione della scena del crimine come se fosse in 3D.

Gli insospettabili

È un gioco che ha avuto varie vite, ma che ha un impatto bellissimo anche su gruppi numerosi di giocatori. Dato un panorama di sospettati (con foto segnaletica) un giocatore che sa chi è il colpevole dovrà "indirizzare" gli altri verso l'omicida, rispondendo sì o no a delle domande strane (tipo "Usa i mezzi pubblici?") che creeranno situazioni interessanti legate ai pregiudizi su volti, abbigliamento e caratteristiche estetiche. Riuscirete a sintonizzarvi? Le risate e le discussioni sono assicurate.

Decrypto / Nome in Codice

Non sono esattamente degli investigativi (non è morto nessuno, insomma) ma non è detto che accada davvero (si scherza!) alla fine di questi giochi di parole a squadra dove è fondamentale "farsi capire" senza farsi capire troppo. In "Nome in codice" bisogna scovare più parole corrette presenti su una griglia dando un solo comune indizio (se dico "Rosso" potrei accomunare le parole "sangue", "sera", "relativo") mentre in "Decrypto" una persona deve far indovinare parole nascoste ai compagni di squadra senza che gli avversari capiscano quali sono.

Sherlock Holmes Consulente Investigativo

Se volete entrare appieno nelle atmosfere dell'investigatore più famoso al mondo, esiste un gioco tra i più belli che ci sono in circolazione. Qui è possibile risolvere casi particolarmente intricati con tantissimi materiali indagando in una Londra vittoriana perfettamente coerente con l'atmosfera dei gialli con Sherlock protagonista. Si può giocare fino in otto, ma in meno funziona anche meglio: dipende sempre dai giocatori. Avrete davanti a voi ore appassionanti e sfidanti: è per veri maestri del giallo.

Mysterium / Mysterium Park

Siete morti, capita. Ma da spiriti avrete la possibilità di comunicare agli investigatori chi ti ha ucciso e come. Questo gioco che si ispira vagamente alle meccaniche di Dixit, qui lo scopo però è un po' diverso: premia l'investigatore "medium" più capace. Il morto potrà infatti dare solo indizi "visivi" attraverso stupende carte oniriche. La versione "Park" è un po' più immediata e veloce da preparare.

Cryptid

Chiudiamo la selezione con un gioco deduttivo che è ormai un nuovo classico. Data una mappa con vari e tipologie di terreno, edifici e tane di animali, dovrete trovare la creatura misteriosa che nessuno sa dov'è. Ogni giocatore ha però una parte delle informazioni necessarie per scovarla. Le altre andranno chieste agli avversari, che dovranno rispondere sinceramente. Il primo che troverà la casella corretta i cui indizi non negano neanche una delle condizioni date, vincerà.

