Bellissimi e ribelli: da amare e "domare", ecco i modelli must have primavera estate 2026

I pantaloni di lino sono un chiaro e potente manifesto di un “quiet luxury” volto al comfort. Le varianti declinate su tagli fluidi e comfy e in texture naturali e grezze, raccontano il benessere di indossare questo tipo di pantalone.

Fresco, morbido, facilmente "stropicciabile" e un po' ribelle ma per questo insostituibile soprattutto quando le temperature cominciano a farsi sentire.

Emblema di un nuovo minimalismo che gioca su colori naturali e organici senza rinunciare a tocchi più accesi che puntano su terracotta, terra bruciata, ruggine e rossi caldi.

Tra i modelli top della primavera estate 2026 troviamo i wide leg come i pantaloni palazzo, i pants baloon e i più divertenti cropped da indossare con sneakers, sandali e scarpe flat.

Un look urban e contemporaneo che cavalca la morbidezza di un tessuto naturale pronto a farsi ancora più fresco con tonalità che spaziano dal grey all'azzurro cielo fino al classico pantalone di lino bianco. Unico e assoluto nei look estivi.

Ancora più sartoriali, i pantaloni di lino rispetto alle stagioni passate dove i modelli con coulisse fanno spazio a pantaloni chic da completo maschile. Ma non per questo noiosi visto le loro linee relaxed e a vita bassa in perfetto mood anni '90.

Non mancano, poi, fantasie rigate e stampe degradé in cui l'eleganza continua a respirare con chi li indossa! Insomma il pantalone di lino è e sarà il pezzo chiave dei prossimi look di stagione.

Ecco una carrellata di pantaloni di lino must have per la primavera estate 2026

MANGO

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OYSHO

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COS

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BERSHKA

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ZARA

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PULL&BEAR

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H&M

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MASSIMO DUTTI

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MAX &CO

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RESERVED

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OVS

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BERWICH



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UNIQLO

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PARFOIS

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STRADIVARIUS

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