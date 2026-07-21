Unire funzionalità e moda è possibile? Sì, con la nostra selezione di outfit total white, che ci dimostrano che stile e praticità possono coesistere in un unico look.

Senza dubbio, uno dei colori simbolo dell’estate - che pervade da sempre le palette colore di questa stagione - è il bianco.

Candida, eternamente elegante e “vacanziera”, questa nuance - che spazia dal bianco ottico al burro, passando per l'avorio e le delicate sfumature panna - declinata anche e soprattutto nella variante total white, non ha solo il potere di rendere squisitamente chic & classy i nostri look, ma anche di renderli…”freschi”.

Ebbene sì, perché se la teoria dei colori non ci inganna, quando il caldo si fa sentire, è il momento di fare spazio a tonalità chiare, capaci di riflettere la luce del sole anziché assorbirla. E con il heatwave che sta colpendo l’estate 2026, cosa c’è di più adatto del colore bianco per sopravvivere all’afa?

Ancora meglio se pensiamo che il risultato è un perfetto due in uno: da una parte affrontiamo con più leggerezza le giornate in cui il termometro sfiora i 40 gradi, dall'altra sfoggiamo outfit che trasmettono quell’eleganza tipica dello stile mediterraneo, fra mise d’ispirazione old money e riviera chic. Così il total white si trasforma in un’occasione per riscoprire il minimalismo e sperimentare con lo stile quando abbiamo a disposizione un solo colore e…se le inspo non bastano mai, ecco i look da copiare questa estate.

Total white in estate: look 1

Iniziamo la nostra selezione con un outfit semplicissimo da ricreare, ma dal fascino e dall’eleganza ai massimi livelli. Quello che un gilet e un paio di bermuda possono fare - soprattutto se scelti con un taglio lineare, silhouette pulite e abbinati agli accessori giusti - è sorprendente. Il risultato? Un perfetto look in stile quiet luxury da sfoggiare alle prossime vacanze in Costiera Amalfitana o in Costa Azzurra.

Total white in estate: look 2

Un outfit alla Carrie Bradshaw in versione total white? Perché no! La formula è sempre la stessa: gonna midi + top (o t-shirt), da accostare a un sandalo con il tacco e una baguette e il gioco è fatto.

Total white in estate: look 3

Se invece state cercando qualcosa di più particolare, sexy e audace, quello che un pantalone capri e una camicia scollata possono fare è davvero incredibile, soprattutto se accessoriate in modo leggermente boho e dal sapore rock&western.

Total white in estate: look 4

Il total white si presta benissimo anche ai look “da vacanza”, quelli che ci accompagnano durante una passeggiata in città e che, all'occorrenza, possono seguirci fino al mare. Così, sopra al costume, bastano una blusa ampia e romantica, un paio di shorts in cotone e delle ballerine (per un’allure bon ton a puntino) per una mise fresca, versatile e sofisticata.

Total white in estate: look 5

La tendenza boho, ormai, è una delle più in voga del momento. Per questo, un abito ampio e svolazzante fa al caso nostro per sentirci delle vere Daisy Jones, aggiungendo un copricapo in crochet, una serie di gioielli massimalisti e sandali + borsa in pandan per un outfit dall'anima bohémien, romantica e spensierata.

Total white in estate: look 6

Infine, l'ultima occasione che manca all'appello è la cena, possibilmente vista mare e con un tramonto a fare da sfondo. In questo caso, un completo in satin è l'alleato perfetto delle nostre serate: luminoso, classy e incredibilmente sofisticato, non ha bisogno di molto altro per trasformarsi in una mise da dieci su dieci. Basteranno infatti un paio di sandali minimal e una maxi bag da spalla - che tutti abbiamo nell’armadio - per completare il look in pieno stile old money.





