Scorrete la selezione più originale e sofisticata di stampe dell’estate 2020!

Notizia dell’ultima ora: quest’estate mettete in valigia un abito a fiorellini, degli shorts alla marinara, un costume leopardato e una camicia hawaiana! Se queste stampe però vi sembrano "avanguardia pura", come direbbe Miranda Priestly de "Il Diavolo veste Prada", no panic!

Già qualche tempo fa, Grazia.it vi aveva annunciato quali sarebbero state le stampe più gettonate della Primavera Estate 2020, una gamma fashion ma anche molto "classica" di ogni bella stagione che si rispetti.

Se però siete in cerca di fantasie un pò più… fantasiose, dovete uscire fuori dal coro e sperimentare pattern nuovi e unconventional.

Per questo abbiamo selezionato per voi le 10 stampe dell'Estate 2020 più originali, inaspettate e fashioniste da provare per rinnovare e dare brio ai look estivi.

Pronte a scoprirle?

1) Le stampe originali dell'estate 2020: il macro optical

(Credits: Mondadori Photo)

La collezione sgargiante SS20 di Balmain comprende una linea di capi optical dalle geometrie maxi, che offrono un colpo d'occhio unico! Sceglietele se amate l'effetto color block con un tocco di originalità in più! #OpticalBlock

2) Le stampe originali dell'estate 2020: il floreale anni 70

(Credits: Mondadori Photo)

Il motivo floreale è un classico di ogni estate perché è fresco, allegro, colorato. Fendi lo ha declinato in una stampa seventies chic molto originale e dai colori affatto scontati che rinnova il concetto tradizionale di flower power. #SeventiesChicFloral

3) Le stampe originali dell'estate 2020: la giungla fumetto

(Credits: Mondadori Photo)

Se Bottega Veneta propone come unico print in collezione (oltre allo zebrato che trovate al punto 9!) maxi tuniche con disegni giungla grafici e stilizzati, possiamo definirlo ufficialmente un trend! Sceglietelo se volete creare un look wild ed esotico che sia sofisticato e fuori dal coro! #GraphicJungle

4) Le stampe originali dell'estate 2020: il tweed navy

(Credits: Mondadori Photo)

Se avete sempre associato la trama tweed ai mesi più freddi, dovrete ricredervi: Chanel e altri designer l'hanno proposta per la SS20 leggera e colorata, davvero perfetta per l'estate! #SummerTweed

5) Le stampe originali dell'estate 2020: i pois al quadrato

(Credits: Mondadori Photo)

I polka dot sono classici e bon ton, per questo il maestro Wes Gordon, direttore creativo di Carolina Herrera, li ha proposti in versione maxi che risulta buffa e dal grande carattere. Abbinateli, come nella sfilata, ad accessori sgargianti e vitaminici. #MaxiDot

6) Le stampe originali dell'estate 2020: il maxi Vichy

(Credits: Mondadori Photo)

La stampa Vichy è il motivo a quadri provenzale dal sapore retrò più amato e indossato da Brigitte Bardot. Quest'estate, per variare il tema, Luisa Spagnoli l'ha proposta a quadri maxi, quasi optical, mantenendo l'effetto bon ton ma rendendolo contemporaneo e metropolitano. #MaxiVichy

7) Le stampe originali dell'estate 2020: il mappamondo arcobaleno

(Credits: Mondadori Photo)

Come ci insegna Alviero Martini, la stampa mappamondo con il disegno delle carte geografiche è sempre particolare e d'effetto. Per questo Sacai l'ha proposta su capi e accessori dai colori rainbow con un risultato molto originale, assolutamente vincente! #GlobePrint

8) Le stampe originali dell'estate 2020: i fiori giganti

(Credits: Mondadori Photo)

Se amate il tema bucolico e non vedete l'ora di indossare un bell'abito a fiori, sceglieteli maxi come quelli sulla tunica con margherite blu acquarellate di Jacquemus, una vera opera d'arte! #SuperFlower

9) Le stampe originali dell'estate 2020: la zebra animalier

(Credits: Mondadori Photo)

The Attico, Chiara Boni e Bottega Veneta sono solo alcuni dei brand che hanno proposto la stampa animalier zebrata come alternativa al classico leopardato. Il risultato è ancora più wild e hot dato dal fondo bianco che fa tanto estate. #FromAToZebra

10) Le stampe originali dell'estate 2020: lo scozzese colorato

(Credits: Mondadori Photo)

Proprio come il tweed, la stampa scozzese è tipica delle stagioni fredde e in particolare del periodo natalizio. Ma declinata in palette summer e con il fondo crema diventa fresca e leggera, perfetta per un outfit cittadino estivo. Bella poi la sovrapposizione di colori proposta da Carolina Herrera, tutta da copiare! #SummerTartan