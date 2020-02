Abbiamo individuato cinque stampe che ci accompagneranno per tutta la stagione!

Che mondo sarebbe senza stampe? Sicuramente incolore e insapore perché prints e pattern sono la proverbiale "ciliegina" su ogni look. Siete d’accordo?

Disegni e motivi su abiti e accessori danno il giusto (s)print al nostro armadio e ormai farne a meno è davvero impossibile!

Le stampe trovano poi la loro dimensione naturale in primavera estate con le mille varianti di floreale, pois, paisley e animalier. Sbizzarrirsi è d’obbligo.

Ma quali sono le fantasie must have della Primavera Estate 2020?

Abbiamo stilato un vademecum e individuato le cinque più viste in passerella, che diventeranno assolutamente virali nei prossimi mesi! Scopritele con noi!

Stampe 2020: tropical jungle con foglie e natura

(Credits: Mondadori Photo) Versace, Valentino, Dolce & Gabbana

Una delle stampe più gettonate della primavera estate sarà sicuramente quella tropical, ricca di foglie nei toni del verde. Complice del trend è stato anche Versace, che ha riproposto gli storici disegni degli anni 2000 diventati famosi grazie a JLo (che per l'occasione li ha indossati nuovamente in passerella sorprendendo tutti durante la finale). Inoltre il verde, nei toni del lime in particolare, sarà uno dei colori della primavera estate 2020. #IntoTheJungle

Stampe 2020: nella Savana con animalier zebrato

(Credits: Mondadori Photo) Chiara Boni La Petite Robe, David Koma, Ports 1961

Mai quanto in questi anni, l'animalier ha vissuto il suo momento di gloria. Anche le più scettiche e sobrie hanno infatti ceduto al fascino del leopardato, rettile, tigrato e chi più ne ha più ne metta! Quest'anno è la volta dello zebrato, un print facile da abbinare anche perché nei toni optical del bianco e nero. We like it! #Safari

Stampe 2020: glam boho con il paisley

(Credits: Mondadori Photo) Paco Rabanne, Etro, Zimmermann

La stampa paisley è uno dei simboli dell’estate, del caldo e dello stile boho chic. Quest’anno poi, il brand Etro, che ha fatto di questo pattern la sua "firma", è tornato in auge come non mai e ovviamente il paisley con lui! #BohoPaisley

Stampe 2020: pois mix and match

(Credits: Mondadori Photo) Michael Kors, Carolina Herrera, Luisa Spagnoli

I pois sono sinonimo di classe ed eleganza d'altri tempi. Quest'estate saranno davvero ovunque in dimensioni e colori diversi tra loro. Mixateli in un unico look per una combo stravangante e super attuale! #PoisMania

Stampe 2020: hippie chic con il tie dye

(Credits: Mondadori Photo) MSGM, Dior, Peter Pilotto

Già dalla scorsa estate, il tie dye aveva fatto capolino prepotentemente e anche nel 2020 si riconfermerà un print vincente perché colorato e dal sapore hippie chic. Presto lo troverete disponibile oltre che su capi street, anche su camicie da sera, slip dress e calze. #HippieStyle