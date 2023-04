Il pattern a quadretti torna di tendenza anche per la primavera estate 2023!



Quando la primavera chiama, la stampa Vichy risponde.

Ebbene sì: la trama a quadretti bicolor dall’allure più bon ton e chic che ci sia dà il proprio meglio quando la tanto attesa bella stagione inizia ad arrivare. Spensierata e sbarazzina, è impressa nell’immaginario comune come uno dei pattern preferiti da molte dive del cinema e deve la sua ascesa a look come quelli di Brigitte Bardot (il cui abito da sposa era proprio a quadretti bianco e rosa confetto), Katherine Hepburn in “Scandalo a Filadelfia“ e Lady Diana.



A oggi, la stampa Vichy è simbolo di romanticismo e leggerezza e, con l’arrivo della bella stagione fa capolino per conquistare il podio delle tendenze del momento. Dalle varianti girlish rosa e bianco, azzurro e bianco e panna e bianco declinate su abiti, gonne, camicette e top, fino alle alternative più modaiole caratterizzate da accostamenti cromatici diversi fra loro, spesso innovativi e vibranti, passando per i classici rosso e bianco e nero e bianco in stile parigino, il Vichy si conferma ancora una volta come il trend più ambito.



Anche - e non c’era alcun dubbio - della primavera estate 2023.



Come abbinare il Vichy? Le opzioni sono illimitate!



Potete optare per un total look (sia che si tratti di un vestito con maniche a sbuffo, sia di un abbinamento camicia + pantalone), o scegliere di puntare tutto su un pezzo unico, come un paio di pantaloni relaxed abbinati a mocassini e t-shirt bianca in stile preppy o un soprabito raffinato e sgargiante che rubi la scena. Ma le idee non sono finite qui: che ne dite di un bel blazer da usare come passe-partout o di una minigonna dalle nuance vivaci?



Per sperimentare con il Vichy nei vostri look, ecco una selezione dei più belli capi a quadretti per la primavera estate 2023!



Top oversize in seersucker vichy POLO RALPH LAUREN

Credits: ralphlauren.it

Blusa in vichy MIU MIU

Credits: miumiu.com

Soprabito monopetto in vichy PRADA

Credits: prada.com

Vestito bustier vichy KENZO

Credits: kenzo.com

Giacca quadri vichy MANGO

Credits: mango.com

Maglione a maniche corte vichy BOBO CHOSES su Smallable

Credits: smallable.com

Pantalone vichy CALLIOPE

Credits: calliope.style

Abito quadretti vichy GUESS

Credits: guess.eu

Gonna midi con cintura DIOR

Credits: dior.com

Blazer con struttura ZARA

Credits: zara.com

Gonna vichy in misto lino BENETTON

Credits: benetton.com