Per quest'estate puntate tutto sul motivo bandana, la hit fashion che sta conquistando tutte!

Che ne dite di fare qualche fashion previsione (lasciamo stare il tempo che è meglio…) per l’estate 2019?

Sperando che un abito sottoveste lilla, un sandalo scultura, una borsa di paglia con frange e una shirt tye die siano già nel vostro carrello (o meglio ancora nell’armadio), c’è un trend che non potete perdervi e che sarà il tormentone dei prossimi mesi: la stampa bandana.

Il motivo paisley, da sempre disegnato sul mitico foulard, è ora spuntato su camicie, borse, scarpe e costumi diventando assolutamente virale. #Breaktheinternet

Nei toni del bianco creerà un look estivo e optical, in blu è più marittimo e sofisticato mentre in rosso fuoco è classico e iconico, per veri amatori insomma!

La stampa bandana darà ai vostri look un tocco country chic, un po’ vecchio West, ma anche biker e rock: un pattern dal carattere affatto scontato che sarà il perfetto leitmotif della stagione.

E voi di che bandana siete? Scopritelo scorrendo la nostra Grazia.it selection per veri intenditori!

(Credits: Alanui X Superga)

Come resistere alle sneaker disegnate da Alanui per Superga con stampa light blue e lacci coordinati? #Bandanasneakers

(Credits: Farfetch)

La camicia a maniche corte di Alexander Wang ha il classico motivo bandana in rosso. #Bandanashirt

(Credits: Forte dei Marmi Couture)

Denim, conchiglie e inserto cintura con bandana print: ecco la ricetta degli shorts più trendy firmati Forte dei Marmi Couture. #Bandanashorts

(Credits: Gia Couture)

Gia Couture propone delle mules con laccetti in bandana print nero e bianco. #Bandanaheels

(Credits: Hermes)

Questo twilly di Hermes con stampa bandana è il regalo perfetto! Cos'è un twilly? Un prezioso nastro di seta nato per preservare i manici delle borse ma perfetto anche da annodare al collo! #Bandanatwilly

(Credits: Moncler)

Il basesball cap dell'estate ha il motivo bandana come questo super fashion di Moncler. #Bandanacap

(Credits: Beach Flamingo)

Questo costume intero fa parte della capsule disegnata dall'influencer Danielle Bernstein (@Weworewhat) per il brand Onia. #Bandanaswim

(Credits: Ralph Lauren)

La maxi gonna a portafoglio di Ralph Lauren in blu elettrico è splendida. #Bandanaskirt

(Credits: Net-a-Porter)

Easy chic i pantaloni "relaxed" di Sacai che sembrano un maxi foulard. #Bandanapants

(Credits: Saint Laurent)

La borsa della stagione sarà senza dubbio la Loulou di Saint Laurent in tessuto stampa bandana. #Bandanabag





(Credits: Vestiaire Collective)

Su Vestiaire Collective troverete tanti pezzi in stampa bandana super fashion come questa giacca a vento limited edition di North Face. #Bandanajacket

(Credits: Zimmermann)

Il vestitino bon ton di Zimmermann ha una bella stampa bandana rosa confetto, una variazione sul tema molto girlie. #Bandanadress