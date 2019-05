Le espadrille-sneakers sono il modello di scarpe must di stagione: ecco le versioni più chic su cui lanciarsi!

Le scarpe più cool dell'estate? In una parola, anzi, due: espadrille sneakers!

Una sorta di "ibrido" tra le espadrillas, per l'appunto, (alias le calzature in corda che ci fanno sentire subito in vacanza), e le classicissime e irrinunciabili sneakers stringate in tela.

A fare da apripista a questo modello stiloso è stato il celebre marchio Superga che le ha proposte con zeppa in rafia, declinate su tante nuance irresistibili.

Ma sono diversi i brand che hanno ceduto al fascino di queste scarpe, baluardo di uno stile effortless chic, ossia di eleganza senza sforzo.

Perfette sia al mare che in città, abbinate a gonne midi a fiori, abitini freschi in lino ma super cool anche con un semplice paio di jeans e una blusa alla Bardot.

E voi, cosa state aspettando a scegliere le vostre?

In apertura: immagini del lookbook di J. Crew e di & Other Stories