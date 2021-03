Dalla combo con i jeans a quella con il tailleur, ecco come abbinare le sneakers per entrare con il piede giusto nella nuova stagione.

Certi amori non finiscono. E quello per le sneakers sembra destinato a durare ancora a lungo. Anche in tempi difficili le scarpe da ginnastica continuano a essere uno degli accessori più amati, desiderati e sfoggiati.

Una vera fashion obsession alimentata dai brand, che di stagione in stagione continuano a tentarci con innumerevoli - e irresistibili - proposte. Dai modelli evergreen in canvas o pelle bianca a quelli con suola chunky ormai immancabili, fino alle versioni più tecniche pensate per i runner ma anche per chi è - letteralmente - sempre di corsa, la declinazioni sono tantissime, così come gli abbinamenti da sperimentare.

E visto che la primavera ormai è alle porte, abbiamo pensato a 5 mix&match perfetti per i prossimi mesi: 5 outfit per 5 diversi mood, tutti da provare per entrare con il piede giusto nella nuova stagione.

Come indossare le sneakers: con il tailleur

La combo sneakers e tailleur sarà una delle più gettonate della bella stagione e rappresenta la soluzione ideale per chi è alla ricerca di qualcosa di pratico ma non vuole rinunciare a un gusto un po’ più formale ed elegante.

Pantaloni a vita alta e blazer doppiopetto ZARA, T-shirt in jersey di cotone BALMAIN, sneaker in pelle e suede con suola in gomma GEOX

Come indossare le sneakers: con i jeans

Quello tra le sneakers e i jeans è un legame indissolubile e inossidabile. Impossibile sbagliare abbinando questi due items, che insieme formano la base perfetta per qualsiasi look. Noi ve li proponiamo accostati a una camicia oversize e a una borsa a secchiello. Il risultato è una perfetta divisa daily dal sapore casual chic.

Jeans a gamba dritta RE/DONE, camicia oversize a quadri MANGO, secchiello in pelle LOEWE, sneaker Campus 80s ADIDAS

Come indossare le sneakers: con la mini

Se la 90s nostalgia ha contagiato anche voi, non potete assolutamente perdervi questa idea look ispirata proprio al mitico decennio. Tirate fuori dall’armadio la vostra mini preferita, abbinatela a una bella blusa in denim e mixate il tutto con un paio di sock sneakers. Non dimenticate un ultimo tocco: una mini bag a contrasto è quello che ci vuole per rendere l’outfit super cool.

Minigonna & OTHER STORIES, blusa di jeans con colletto oversize GANNI x Levi's®, minibag in pelle YUZEFI, sneakers in maglia senza cuciture a effetto calza PRADA

Come indossare le sneakers: con l'abito lungo

Abbinare l’abito lungo è meno complicato di quanto si possa immaginare. Ormai sdoganato dalla sua veste di capo elegante, si presta a qualsiasi tipo di abbinamento, incluso quello con le sneakers. Non abbiate paura di sperimentare e lasciatevi guidare dal vostro gusto personale. Il segreto è puntare su pochi elementi, come in questo caso.

Abito lungo stampato ISABEL MARANT ÉTOILE, cintura in pelle ISABEL MARANT, orecchini a cerchio in Argento 925 con finitura in oro rosa NOVE25, sneakers in stile basket GIVENCHY

Come indossare le sneakers: con il trench

Non è primavera senza trench, per questo abbiamo deciso di chiudere in bellezza proponendovi un mix&match che lo vede protagonista insieme alle sneakers. I modelli chunky sono indubbiamente quelli che risaltano di più in abbinamento a questo tipo di capospalla. Per completare il look puntate su altri due fondamentali del guardaroba di mezza stagione: i pantaloni bianchi e il maglione di cotone a trecce.

Trench in cotone tecnico sfoderato MAX&CO., pantaloni a sigaretta TWINSET, maglione a trecce in cotone POLO RALPH LAUREN, sneaker in suede color-block con maxi suola TORY BURCH

