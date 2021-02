Ecco le più belle sneakers total white della nuova stagione, perfette da abbinare con qualsiasi stile e look

Le scarpe da ginnastica nel colore più basic che ci sia - ovvero il non colore - sono la quintessenza dello stile.

Con un paio di sneakers bianche non si può sbagliare: abbinatele a un completo manlike sartoriale; "shakeratele" con un paio di mom jeans + t-shirt. E sono perfette chiaramente anche con una tuta sporty, dato che questo modello nasce proprio per la palestra e l’esercizio fisico in generale!

Le scarpe sportive in total white hanno il pregio di dare un tocco easy a qualsiasi outfit. Smorzano mise troppo “inamidate”, rendendole immediatamente più fresche e originali. Inoltre la nuance neutra che le caratterizza si sposa con qualsiasi altra tinta di capi e accessori.

I modelli di cui innamorarsi in questa stagione sono tanti e vanno da quello chunky - bold e sempre di tendenza (specialmente se aggiunto ad abiti ultra chic) - a disegni più lineari dal sapore vintage.

Le scarpe da ginnastica bianche alte fanno girare la testa a qualsiasi sneakerhead (così si chiamano gli appassionati collezionisti di queste calzature) ma anche quelle con platform, quelle tempestate di borchie, quelle effetto “bianco sporco” o quelle squadrate e massicce sono tra i desiderata delle wishlist di oggi.

Per aiutarvi a scegliere la sneaker bianca che meglio si adatta al vostro stile, ne abbiamo selezionati 15 modelli wow. Pronte al colpo di fulmine?





ADIDAS Scarpe da ginnastica bianche in tela Pharrell Williams Tennis HU.

Credits: Adidas

DIADORA Sneakers bianche in pelle alte.

Credits: Diadora

FILA Sneakers chunky bianche di pelle.

Credits: Zalando

GEOX Sneakers bianche di pelle.

Credits: Geox

GIVENCHY Sneakers modello Urban Knots bianche di pelle con dettaglio dei nodi rossi sul retro.

Credits: Mytheresa

GOLDEN GOOSE Sneakers bianche di pelle.

Credits: Mytheresa

LORO PIANA Sneakers bianche in pelle.

Credits: Mytheresa

NERO GIARDINI Scarpe sportive bianche in pelle.

Credits: Nero Giardini



NEW BALANCE Sneakers bianche in pelle.

Credits: New Balance



NIKE Le sneakers chunky Nike Air Max Plus Premium.

Credits: Nike

PUMA Sneakers bianche di pelle modello Cali Star.

Credits: Puma

SAINT LAURENT Sneakers di pelle bianche con stelle.

Credits: Mytheresa

TOD'S Sneakers bianche di pelle.

Credits: Mytheresa

VALENTINO GARAVANI Sneakers di pelle bianche con dettaglio borchie dorate.

Credits: Mytheresa

VANS Scarpe da ginnastica di pelle bianche alte e con platform.

Credits: Vans