Alte o basse, chunky o minimal, l'importante è che le vostre sneakers siano bianche...



Non ci stancheremo mai di ripeterlo: le sneakers bianche sono un vero e proprio passe-partout nel guardaroba di tutti i giorni, uno di quegli accessori su cui vale davvero la pena investire per avere sempre uno stile cool, dal mattino alla sera.

Che le preferiate alte o basse, che amiate le chunky, ossia le varianti in stile anni 90 con suola grossa e spessa, o che siate delle "fedelissime" delle linee pulite e delle silhouette minimal, poco importa.

Ciò che conta è non "relegarle" soltanto al casualwear, come si faceva qualche anno fa, ma abbinarle invece praticamente a tutto: dal jeans al pantalone elegante, dal midi dress alla gonna plissé, c'è una sneakers bianca giusta per ogni look!



Per non sbagliare, abbiamo selezionato i modelli top della primavera 2019: dalle proposte firmate Adidas e Nike, alle versioni firmate Alexander Mcqueen e Guess, da quelle con platform a quelle con inserto glitter, lasciatevi tentare!





Sneakers Sleek ADIDAS

Credits: adidas.it





Air Force 1 NIKE

Credits: nike.com





Sneakers minimal CHANEL

Credits: chanel.com





Sneakers D Connect in neoprene DIOR

Credits: dior.com





All Star alte in tela CONVERSE

Credits: converse.com





Con inserto rosa ALEXANDER MCQUEEN

Credits: alexandermcqueen.com





Con platform SUPERGA

Credits: superga.com





Sneakers di pelle HOGAN

Credits: hogan.com





Con suola trasparente ZARA

Credits: zara.com





Con profili metallizzati GUESS

Credits: guess.eu





Con para alta CHLOÉ

Credits: net-a-porter.com





Con inserto glitter VICTORIA SCARPE

Credits: victoriascarpe.it





Con fibbia gioiello ROGER VIVIER

Credits: net-a-porter.com





Chunky FILA

Credits: zalando.it





Distressed in pelle SAINT LAURENT

Credits: net-a-porter.com





Con scritta ATLANTIC STARS

Credits: atlanticstars.it





Chunky sneakers GIVENCHY

Credits: net-a-porter.com