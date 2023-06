Che estate sarebbe senza shorts? Scoprite con noi le proposte più chic di stagione da indossare subito!

Il capo di cui non possiamo fare a meno l'estate? Sono proprio loro: gli shorts. Sì, perché quando il caldo arriva, cresce la voglia di sentirci comode ma soprattutto fresche. Alternativa alle gonne e ai vestiti che tanto amiamo sfoggiare durante le giornate più calde, gli shorts sono amici fedeli da avere assolutamente nel guardaroba estivo.

C'è chi pensa che questi siano una prerogativa delle località balneari, ma non è così! I pantaloni corti possono essere sfoggiati anche in città, abbinandoli con i giusti capi e accessori, come ad esempio sotto a una blusa morbida con delle pumps midi (magari di vernice per un effetto più audace).

Perfetti di giorno, abbinati ad una camicia di lino e una borsa in rafia, oppure di sera con top brillante e sandali con tacco a spillo, gli shorts sono l'elemento essenziale declinato per l'estate 2023 in tantissimi colori, tessuti e fogge.

Dai modelli flower print, a quelli dalle tonalità accese come l'arancio e il verde, fino alle proposta in tela jacquard con monogramma, gli shorts sono il key-piece che salverà i vostri outfit in una sola mossa.

Per aiutarvi nella scelta delle versioni più adatte al vostro stile, abbiamo creato per voi una selezione che vi farà dire addio o almeno arrivederci ai pantaloni lunghi. Noi vi abbiamo avvisato, eh.

