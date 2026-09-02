Dalle friulane ai bijoux passando per concept store e assi del tradizionale merletto, questi sono i negozi che vale la pena visitare se siete a Venezia in occasione del Festival del Cinema. E non solo



Per tradizione l'inizio di settembre porta con sé la fine delle vacanze estive e accende i riflettori su uno degli eventi cinematografici più importanti al mondo. Parliamo dell'83esima Mostra del Cinema di Venezia, che anche quest'anno, dal 2 al 12 settembre, porterà in Laguna tantissime celebrities e non solo.

Come di consueto ci saranno appassionati di cinema che si sono accaparrati un abbonamento o un biglietto per le proiezioni, fan che non temono di sfidare sole o pioggia per attendere i propri beniamini a bordo red carpet, ma anche semplici curiosi o tradizionali turisti che però, di avvicinarsi alla Sala Grande, non ci pensano proprio.

Ecco perché, nel caso ci foste anche voi (in una di queste categorie, ma non per forza), abbiamo pensato di proporvi una piccola selezione di boutique che vale la pena visitare.

Orientarsi in una città come Venezia, a livello di shopping, non è cosa semplice. Invasa da bancarelle che di autentico hanno poco da offrire e dai negozi dei soliti big del lusso, nasconde – ma fortunatamente neanche troppo – delle destinazioni di shopping tutte da scoprire.

Dalla tradizione del merletto di Burano che dalla casa arriva al guardaroba alle classiche friulane (ma con un twist), segnatevi subito questi 6 indirizzi cool.

Martina Vidal Venezia

Iniziamo da una delle tradizioni artigianali veneziane più importanti, quella del merletto di Burano. Da quattro generazioni quello che oggi è conosciuto come l'atelier Martina Vidal Venezia, realizza biancheria per la casa e abbigliamento di lusso unendo passione, tradizione e creatività per dare vita a una selezione di altissima qualità. Oggi guidato dai fratelli Martina e Sergio Vidal, il marchio nasce da una piccola bottega artigiana in cui operavano molte donne della famiglia divenute merlettaie.

Dove:

Via San Mauro 309 - Burano - Venezia

Fortuny

Dal merletto alle inconfondibili stoffe, i velluti e le sete, di Fortuny, maison fondata a Venezia nel 1984 da Lino Lando per preservare l'eredità artistica di Mariano Fortuny e Henriette Negrin. Abiti, accessori, lampade e cuscini realizzati in modo artigianale a Venezia che vanno oltre l'essere semplici oggetti, incarnando un un patrimonio dalla storia inimitabile.

Dove:

Sestiere di San Marco, 2428 - Venezia VE



Astolfo

Sono dei preziosi dall'estetica fortemente distintiva quelli realizzati da Gloria e Veronica, menti creative che si celano dietro il nome di Astolfo, dal 1987 simbolo di una passione per l'accessorio quale assoluto protagonista. Perle di fiume, conchiglie, ma anche strass, decorano bracciali, collane e orecchini che rivelano una speciale sensibilità per i materiali naturali ed organici oltre alla rivisitazione in chiave contemporanea della tradizione del vetro.

Dove:

San Marco 738 - Venezia

The M Venezia

Da un concetto più prezioso ci spostiamo verso una visione più pop e sfiziosa, sempre rimanendo legati alla tradizione del vetro di Murano. The M Venezia, dove la M sta per Murano, nasce nel 2018 con l'intento di valorizzare la tradizione ma in modo rivoluzionario. Come? Attraverso bijoux dal design contemporaneo, indossabili nella vita di tutti i giorni, in linea con le tendenze attuali (come nel caso degli earcuff in vetro colorato) e a una grande attenzione per il concetto di customizzazione di ogni pezzo. Conta quattro punti vendita nell'area di Venezia più uno store a Roma, in via dei Coronari.

Dove:

San Marco Lab - Calle Larga San Marco 373, Venezia

Rialto - Sestiere San Polo 1052/A, Venezia

Strada Nova - Rio Terà De La Maddalena 2085, Venezia

San Lio - Sestiere Castello, 5612, Venezia

Venice M'Art

Dalle tradizioni artigianali a uno sguardo sulla moda contemporanea con Venice M'Art, concept store dell'hotel The Venice Venice. Un mix di marchi attuali, con una forte componente streetwear, ma anche merchandise originale, trovano spazio nel suggestivo sotoportego del traghetto di Ca' da Mosto, una volta luogo di vita commerciale con un suggestivo sbocco sul Canal Grande.

Dove:

Cannaregio 5631 - Venezia



Piedàterre

Dal punto di vista della moda Venezia evoca senza dubbio un bel paio di friulane. Soprattutto negli ultimi anni queste calzature tipiche sono diventate di grande tendenza e, tra i negozi storici in città (con due punti vendita), figura Piedàterre. Fondato nel 1952, è il primo negozio aperto a Venezia dedicato unicamente alla vendita di questa calzatura, che per tradizione viene realizzata ancora oggi in velluto di cotone naturale al 100% e cucita a mano da artigiani italiani.

Dove:

S. Polo, 60 - Rialto, Venice

San Marco 2806, Venice

Gondolina Shoes

Più recente come storia ma altrettanto degno di nota è Gondolina Shoes, un marchio nato dall'incontro di due creativi, una di Venezia e una di Siviglia, che hanno voluto costruire un'etichetta che valorizzasse l'artigianalità e l'autenticità della tradizione veneziana. Realizzate a mano da artigiani friulani, utilizzando materiali di alta qualità e gomma riciclata, le friulane del brand, che conta due punti vendita, si distinguono per l'estetica senza tempo ma attuale nella scelta di colori e stampe, nuove forme e dettagli originali, come la G ricamata che racchiude l'inconfondibile silhouette tipica del pettine delle gondole.

Dove:

Rugheta del Ravano, 1035 - Venezia

San Marco, 5536 - Venezia

Vibi Venezia

Chiudiamo la nostra selezione rimanendo in ambito calzature o meglio, parlando di un altro grande marchio sinonimo di friulane di qualità. Fondato nel 2014 dalle veneziane Viola e Vera Arrivabene, è diventato oggi un riferimento internazionale nel settore e annovera tra le sue creazioni anche i modelli più tradizionali, come quello con bordura bianca a contrasto, ma anche nuove sperimentazioni come le espadrillas con la zeppa o il modello flat con fiocco sul collo del piede.

Dove:

Ponte di Rialto 3 - Venezia