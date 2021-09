Piccolo recap delle novità Primavera-Estate 2022 in questi giorni alla Milano Fashion Week

Secondo giorno di sfilate a Milano, secondo giorno alla scoperta di quelli che saranno i trend per la Primavera-Estate 2022.

Si respira un'atmosfera allegra, c'è una corsa a un nuovo ottimismo che emerge prepotente dietro i colori, le fantasie e le ispirazioni che ci vengono raccontate dai nomi presenti oggi in calendario.

Il primo appuntamento del mattino è con Max Mara, che alterna l'immancabile camel a colori vivaci e saturi. Sulla stessa onda cromatica si muove la primavera di Veronica Etro, mentre i toni si fanno più lievi e delicati in occasione dei festeggiamenti di Giorgio Armani per il 40esimo compleanno di Emporio.

Vi raccontiamo cosa ci è piacuto di più e quali sono i dettagli e i momenti di cui si è parlato di più, inclusa con qualche anticipazione che ci ha colto davvero di sorpresa.

Max Mara, genio e sregolatezza

Uno dei nomi dello stile classico e chic per eccellenza racconta una storia che ha del poetico e che ha due anime ben distinte. Si ispira a Françoise Sagan, una delle figure letterarie francesi più ribelli e tormentate e la immagina oggi, intellettuale e stravagante, seriosa e coloratissima.



E come energia (e come Etro)

Veronica Etro affida ai colori accesi e vibranti e alle stampe ipnotiche il compito di trascinare chi le osserva, e chi le indosserà, in un viaggio speciale, denso di energia e di ottimismo.



Le borse sono maxi

Un piccolo close up su un trend che prenderà- o riprenderà piede: le borse maxi, morbide, con manico super chic o in formato shopper in tessuto tecnico.

Max Mara PE 2022



Etro PE 2022

Etro PE 2022



La sfilata evento di Boss

Lo show di Boss ha portato a Milano il contesto molto americano di una partita di baseball, oltre all'impianto di maxi eventi tipico con le immancabili cheerleader, i popcorn e la banda.

Loghi, patch in stile varsity e classici dello sportswear sono stati i protagonisti della collezione, dopo la sfilata di influencer e i personaggi social che hanno rubato la scena.



I 40 anni di Emporio Armani



Giorgio Armani celebra i 40 anni di Emporio, marchio nato nel 1981 per parlare a un pubblico giovane. E che è riuscito a farlo benissimo, con il suo focus sul denim e l'inconfondibile logo a forma di aquila ancora oggi molto amati dal pubblico.

Ripassiamo dal 2000

La Primavera-Estate 2022 di Drome parte dalla voglia di liberarsi di costrizioni e limiti, di sovvertire le regole del semplice vestire. E lo fa accendendo i ricordi di chi ha potuto vivere il passaggio tra gli anni '90 e i primi Duemila, anni fatti di pantaloni baggy, vita bassa e punte squadrate.

La collaborazione che non ti aspetti

E mentre cala il sipario sulla seconda giornata di show, impazza su Instagram la notiza di una presunta partnership tra Fendi e Versace, pronti a collaborare a una collezione speciale.