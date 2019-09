C’erano anche Chiara Ferragni e Jasmine Sanders tra gli ospiti del pink party organizzato da Pomellato per celebrare NUDO, l'anello icona della casa di gioielleria nata a Milano nel 1967.

Credits: Getty Images

Si chiama “Graphic by Nature” la collezione uomo e donna di Bally incentrata su una palette cromatica che richiama l’alba e il tramonto e su linee pulite trasmettendo un senso di comfort ed eleganza senza tempo. Focus sugli accessori, che con la linea di prêt-à-porter condividono l’approccio sartoriale ma al contempo avanguardistico e votato alla funzionalità.

Credits: Courtesy of Press Office



Continua la mission di Converse a sostegno dei giovani talenti. Il brand ha celebrato con un evento immersivo la collaborazione instaurata con la coppia creativa APJP - acronimo di Alberto Panocchi e Joelle Pomioli - nell’ambito del progetto “Converse Renew”, che mira a sviluppare nuovi, innovativi e più sostenibili modi di creare le iconiche sneaker.

Credits: Courtesy of Press Office



310 mq e due imponenti vetrine in cristallo per il nuovo flaghship store del brand John Richmond. Lo spazio curato da Stefano Belingardi Clusoni, racconta il punto di vista del designer su tutto quello che più ama: musica, costume, design. Da questo concept è scaturita l’idea della mostra allestita all’interno dello store con 24 immagini inedite di Amy Winehouse, immortalata dall’obiettivo del celebre fotografo Phil Knott. «Milano è una città che mi appartiene», ha dichiarato Richmond. «È un po’ la mia seconda casa. Partendo da Milano il brand è diventato davvero internazionale».

Credits: Courtesy of Press Office



Un uomo: John Kennedy Jr. Per sempre un’icona con la sua eleganza innata e la sua attitudine libera, sexy e chic. Una donna: Lauren Hutton. La più autentica It-Girl con la sua perfetta combinazione di bellezza, coolness, glamour e audacia sfrontata. BLAZÉ MILANO celebra il sogno americano ispirandosi a due delle personalità più emblematiche del Paese. Oltre ai blazer - core del brand - la collezione si amplia con una nuova selezione di capi ready-to-wear e una capsule di capellini dalle combinazioni di colore che richiamano il mondo dello sport vintage US.

Credits: Suffo Moncloa



Stampe d’archivio, pattern coloratissimi, paillettes, maniche a sbuffo e romantiche balze. J.J. Martin, fondatrice e direttrice creativa del marchio La DoubleJ, torna a farci sognare con una serie di proposte all’insegna del glamour e della femminilità per primavera estate 2020. «Tutte desideriamo indossare abiti vivaci, leggeri e di meravigliosa fattura durante i mesi più caldi, e questi capi sono pensati per farvi apparire e sentire splendidamente».

Credits: Courtesy of Press Office



Un’eleganza discreta ed eclettica caratterizza la Primavera Estate immaginata da Fabiana Filippi. Filati leggerissimi si alternano a grossi tricot, al cotone e a delicate basi seriche, mentre le linee si accostano al corpo per infondere ai capi più androgini una fluida femminilità. Must di stagione, il trench ultraleggero.

Credits: Courtesy of Press Office

Uno dei luoghi “alla milanese” per eccellenza, il giardino de La Brisa, e una lista di invitati ad alto tasso di glamour. Questi gli ingredienti dello special dinner organizzato per celebrare Boyy x Mytheresa, la capsule collection realizzata in esclusiva per la luxury e-boutique dal brand newyorkese Boyy, diventato in pochi anni un marchio di riferimento per le fashion icon di tutto il mondo. Tra gli ospiti presenti, anche le influencer Tamu McPherson e Candela Pelizza.

Credits: Chiara Marina Grioni / @ChiaraObscura



Più che un’installazione, quella allestita da NET-A-PORTER all’interno della SIX Gallery è stata un sogno ad occhi aperti per le shoesaholic più incallite. Protagonisti del singolare artwork, 15 tra i più rinomati - e desiderati - marchi di calzature in vendita sulla celebre piattaforma di luxury shopping, da Gianvito Rossi a Jimmy Choo, passando per Christian Louboutin, Aquazzura, Giuseppe Zanotti, Sergio Rossi e molti altri.

Credits: Courtesy of Press Office



È il risultato di un progetto multiculturale che combina l'estetica e le tecniche artigianali delle comunità pakistane di Kalash, Hunza, Gilgit con il design e l’heritage Made in italy, la capsule collection STELLA JEAN X YOOX svelata al pubblico durante la settimana della moda di Milano e contemporaneamente presentata online su YOOXYGEN, l’area dell’e-commerce del gruppo Net-à-porter dedicata alla moda responsabile.

Credits: Courtesy of Press Office

Nuove aperture in casa Dixie. Il brand fondato a Firenze alla fine degli anni ’80 da Massimo Frosini ha inaugurato durante la fashion week il nuovo flagship store in Corso Buenos Aires, proseguendo la sua espansione dopo l’apertura del recente store di City Life, all’interno dell’innovativo centro commerciale City Life Shopping District, e del flagship store di Via Torino.

Credits: Courtesy of Press Office

TWINSET Milano ha presentato la preview della nuova collezione PLEASEDONTBUY signed by TWINSET. Una proposta di 22 modelli (dalla tg38 alla tg48) pensata per occasioni ed eventi speciali e disponibili solo per il noleggio. Un concept innovativo e sostenibile che offre la possibilità di avere l'abito adatto per ogni occasione ad un prezzo democratico e che sta già suscitando grande interesse e apprezzamento. Nella foto: Completo in taffetà composto da bustier con maniche balloon e ampia gonna a portafoglio con doppia balza plissettata al fondo arricchita da arricci, PLEASEDONTBUY signed by TWINSET.

Credits: Courtesy of Press Office



Edonismo, eccesso e sparkle si fondono nella nuova collezione di The Attico. Per la prossima stagione Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini estendono il loro raggio d’azione anche al daywear, alternando agli irrinunciabili i tocchi di animalier, le paillettes e le piume, un tailoring deciso enfatizzato da colori pastello e dettagli al neon.

Credits: Courtesy of Press Office

Herno inaugura un nuovo capitolo della sua storia iniziata quasi 70 anni fa, introducendo Herno Monogram, un tessuto-logo ispirato agli anni ‘50. Il nuovo monogram diventa la base per la creazione di una serie di capi dedicati al rainwear: trench classici e over, bomber, parka e caban in cotone jacquard o nylon. Una nota di stile che racconta la storia del saper fare e di un’eccellenza tutta italiana.

Credits: Courtesy of Press Office



È un inno alla spensieratezza dell’estate la collezione PE 2020 di Barrie, la griffe scozzese specializzata in cachemire che produce, fra gli altri, anche la maglieria di Chanel. I riferimenti al profondo know how aziendale si mescolano a elementi grafici e ispirazioni tratte dal mondo nautico per concretizzarsi in giacche a effetto trompe l'oeil, pantaloni in denim, cardigan a righe, ma anche accessori, quali bandane, sciarpe e cappelli.

Credits: Félix Dol Maillot



Un’elegantissima Olivia Palermo in total look Max&Co. tra i super ospiti dell’esclusivo party all’Apollo Club di Milano organizzato dal brand in occasione della fashion week.

Credits: Courtesy of press Office

Essenzialità e colore, audacia e grafismo, linee pure e pattern Sixties per Kiton, che ha presentato una collezione versatile, pensata per molteplici occasioni d’uso. Focus sul cappotto, che insieme alla giacca dal taglio sartoriale, si declina in molteplici forme e volumi, modellandosi secondo le diverse silhouette femminili.

Credits: Courtesy of Press Office



Una location esclusiva nel cuore di Milano è stata il set scelto da Zalando per raccontare attraverso un’esperienza interattiva, il mondo Premium. «I brand Premium sono cruciali per offrire un assortimento sempre più vicino alle preferenze di tutti e per costruire una nuova idea di lusso, versatile come i nostri consumatori, in cui pezzi di alta moda si accostano a capi vintage e high street» ha dichiarato Lena-Sophie Krups, Head of Buying Premium della piattaforma europea online leader per il fashion e il lifestyle. Per l’occasione, Zalando ha allestito ambienti come fossero angoli di case private, dove l’esperienza di acquisto si è unita a inspirazione e espressione dello stile personale.

Credits: Courtesy of Press Office



Il guardaroba di stagione secondo Aspesi? Funzionale e assolutamente chic. L’universo utility incontra la città nelle gonne a pieghe, pratici spolverini in poliestere nylon, nei pantaloni a gamba ampia con pratici tasconi. Ai blazer dai tagli sartoriali si alternano chemisier e abiti stampati con coulisse in vita per giocare con silhouette sempre diverse.

Credits: Courtesy of Press Office



Promuovere la circolarità e la sostenibilità nella moda: questo l’intento del pop-up store allestito presso Tearose boutique, che propone una selezione curata da Vestiaire Collective di abiti vintage couture in partnership con i Green Carpet Fashion Awards, gli Oscar della Moda Sostenibile.

Credits: Courtesy of Press Office



Fedele allo spirito originario della maison milanese per antonomasia, Mila Schön ha presentato una selezione di capi “senza data di scadenza”: giacche dal piglio maschile, pullover, polo, piccoli abiti svasati, gonne a ruota. Un’idea di lusso progettata per adattarsi a funzioni e occasioni diverse.

Credits: Courtesy of Press Office

C’è anche Apnoea tra i brand emergenti selezionati dalla Camera Nazionale della Moda Italiana per Fashion Hub Market, progetto a sostegno dei giovani talenti italiani che hanno sviluppato le loro collezioni credendo fortemente nell'artigianato e nei metodi tradizionali di produzione. Il marchio, guidato da Pina Pirozzi e Enzo Della Valle, si è aggiudicato il titolo di “Best Italian Designer” di questa nona edizione.

Credits: Courtesy of Apnoea

Inclusività la parola d’ordine per la collezione PE 2020 di Melampo, il progetto di abbigliamento donna creato da Lulù e Anna Poletti che ruota intorno all’architettura, alla fotografia e alla grande sartoria italiana. Il brand si è avvalso per la seconda volta della collaborazione con Hamid Sulaiman, illustratore siriano artefice delle immagini - utilizzate come stampe per la collezione - tratte dal suo libro Freedom Hospital, in cui l’autore si ispira ad altri artisti siriani che come lui sono stati costretti a lasciare il loro paese.

Credits: Vins Baratta



“Garment with a purpose” è un vero mantra per Woolrich perché valorizza le origini workwear del brand. Un concetto ribadito anche nella nuova collezione, composta da modelli multitasking che combinano heritage e soluzioni innovative. Esempio ne è il Peony Coat in Ripstop superleggero declinato nell’iconico motivo Buffalo Check, creato nel 1850 e oggi reinterpretato con giochi ironici di pattern micro e macro.

Credits: Courtesy of Press Office



Zebre, leopardi, elefanti, sirene, giovani centauri. Alessandro Enriquez dà vita a uno psichedelico “New Eden” che si materializza su abiti chemisier, trench, tailleur e camicie dai volumi rivisitati in chiave pop. Le ironiche stampe della collezione sono anche il punto di partenza per il progetto Swatch X You by Alessandro Enriquez che ha visto il designer realizzare una grafica ad hoc con cui personalizzare il mitico orologio attraverso un configuratore dedicato.

Credits: Alessia Bonfanti

Il California Dreamin' è al centro della Primavera/Estate 2020 di Patrizia Pepe. Linee minimali, audaci asimmetrie e tonalità ‘soft acid’ raccontano lo stile disinvolto della Città degli Angeli, dalle serate nei club più cool alle pause di relax sulle spiagge di Santa Barbara. La collezione è contraddistinta da una certa fluidità di forme e volumi che domina l’intero guardaroba, dalla maglieria traforata ai capi in stile lingerie con lavorazioni di pizzo e macramè.

Credits: Courtesy of Press Office



Lo stile casual-luxury di Hogan incontra il mondo outdoor nella collezione PE 2020, che vede protagoniste giacche da lavoro e pantaloni in nylon, oltre alle immancabili calzature: sneakers e sandali dal design essenziale nei colori della natura. A completare il lifestyle distintivo del brand, maxi-borse e hobo bag dalle texture naturali e femminili piumini ultra-light.

Credits: Courtesy of Press Office



Non si è mai troppo grandi per smettere di giocare: la Spring Summer 2020 di ottod’Ame racconta una nuova femminilità, ironica e gioiosa attraverso stampe animalier mescolate a pois, jacquard ispirati alla carta da parati etoile de jolie e motivi vagamente optical. Alla main collection - composta da romantici abiti, completi dalle linee morbide e diversi accessori - si affiancano due capsule: ChitChat Club, con i suoi maglioncini in misto lana e Light off/Shine on, capi dai volumi importanti con frasi che si illuminano al buio.

Credits: Courtesy of Press Office



Con un party dall’anima rock Pinko ha celebrato la nuova campagna LOVE KILLS HATE: un video pieno di fascino, energia e mistero che racchiude l’essenza della linea Love Bag e che traduce alla perfezione lo spirito coraggioso, passionale, indipendente e determinato della donna Pinko.

Credits: Courtesy of Press Office



Un nuovo flagship store nel cuore di Brera, in Via Solferino 7, e una main collection che celebra il “bel vestire”. Parte da qui il rebranding di Seventy, che si arricchisce inoltre del suffisso Venezia, a rafforzare l’indissolubile legame con il luogo d'origine della società proprietaria Cà da Mosto Spa, un territorio contraddistinto dal suo saper fare e dall’innata vocazione delle genti veneziane all’esplorazione.

Credits: Courtesy of Press Office



Elegante e ricca di dettagli, la Spring/Summer 2020 disegnata da Rocco Adriano Galluccio per Alcoolique racconta una femminilità quasi sussurrata, fra trasparenze, ricami e motivi in rilievo dal mood contemporaneo.

Credits: Courtesy of Press Office



A pochi passi dal Duomo di Milano, davanti al flagship store Intimissimi, è andato in scena un singolare flash mob. Protagoniste, sessanta donne di tutte le età - e di tutte le taglie - che si sono scatenate a ritmo di musica indossando il nuovo Bra Twist, facendosi portavoce del messaggio di inclusivity e body positivity lanciato dal brand.

Credits: Courtesy of Press Office

Parola d’ordine: Geometric Couture. A guidare la ricerca creativa di Gianluca Capannolo sono le linee pulite ed essenziali e la passione per la pittura. È la corrente pittorica dell’astrattismo lirico il fil rouge per questa collezione dalle trame corpose e dai volumi ricercati. Anche la palette cromatica è frutto di un’intima riflessione dello stilista sui lavori di Paul Klee, Vassily Kandinskij e Georgia O’Keeffe, che si traduce in un intreccio di tinte accese - talvolta metalliche - e toni neutri.

Credits: Courtesy of Press Office



«Nell'abbigliamento come nella vita, la vera trasgressione è tornare al rigore e alla classe, ma con più ironia». Queste le premesse alla base della nuova collezione targata Fisico che sotto la guida del neo-direttore creativo Liliana Conti punta su tagli equilibrati, dettagli preziosi e perfetta vestibilità. Nella foto: costume da bagno trikini in microfibra, impreziosito da fiocco con fibbia di Swarovski.

Credits: Courtesy of Press Office

Canada Goose ha inaugurato il suo primo store in Italia, il secondo in Europa dopo quello di Londra. In concomitanza con l’opening milanese in via della Spiga 10, il luxury brand dedicato all’universo outdoor ha inoltre aperto il proprio l’e-commerce al mercato italiano e lanciato la brand campaign “Live in the Open” in collaborazione con la street artist italiana Alice Pasquini, protagonista della campagna insieme all’esploratrice cinese Jiayi Zhao e al campione di Hockey Jordin Tootoo.

Credits: Courtesy of Press Office



Si chiama Macramé Noir la collezione in edizione limitata pensata per il 65° anniversario del brand di lingerie La Perla e disegnata dal Direttore Creativo Alessandra Bertuzzi. Una selezione di creazioni esclusive in stile sartoriale contraddistinte da una delle iconiche lavorazioni artigianali della Maison.

Credits: Catherine Servel



Il brand di calzature sportive Skechers ha collaborato con Ricostru - marchio indipendente della stilista Rico Manchit Au - alla collezione d’abbigliamento Skechers X Ricostru, presentata attraverso le futuristiche installazioni sonore e visuali di Gan Jian. La collezione, disponibile in Cina, è ispirata allo stile retrò del 1992, anno di nascita di Skechers, abbinata ai modelli futuristici e minimalisti del 2049 che definiscono l’estetica di Ricostru.

Credits: Courtesy of Press Office



Loriblu ha inaugurato la nuova boutique milanese al numero 40 di via Manzoni, nel cuore del quadrilatero della moda. Uno spazio moderno ed esclusivo che ha fatto da cornice alla collezione Primavera Estate 2020 e a una speciale capsule collection ispirata al diamante.

Credits: Courtesy of Press Office

Pioggia di vip e celebrities internazionali - da Nicole Kidman a Chiara Ferragni - per il debutto sulle passerelle milanesi di Bosideng, brand leader mondiale nella lavorazione della piuma. Il colosso cinese ha presentato le collezioni donna e uomo FW1920 con uno spettacolare fashion show e un’esposizione alla Triennale di Milano.

Credits: Courtesy of Press Office



Trussardi e Fiat hanno presentato la nuova Panda Trussardi, nata dalla collaborazione tra due marchi che hanno fatto la storia nei rispettivi settori. Ad accompagnare il lancio, una campagna di comunicazione integrata firmata da Independent Ideas con la direzione creativa di Erick Loi e una capsule collection ispirata la design dell’auto.

Credits: Courtesy of Press Office

I portici del Carlyle Brera Hotel di Milano sono stati il set della performance tra arte e moda di Federica Cristaudo. La designer si è avvalsa della collaborazione di Elle Venturini per presentare le sue creazioni dall’approccio sperimentale.

Credits: Courtesy of Press Office