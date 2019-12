Morbide, calde e avvolgenti: le sciarpe aggiungono un twist a tutti i look invernali: provare per credere...

Protagonista e complice di questo inverno sarà lei, la sciarpa. Accessorio perfetto per affrontare le giornate più fredde nonché dettaglio make over per definire e interpretare il proprio stile.

Che sia in tartan di lana, in cashemere, mohair o in faux fur (eco pelliccia) la sciarpa è un capo altamente versatile e intercambiabile, ecco perché è facile che nel guardaroba femminile ne sia presente più d'una.

Ma quali sono le fantasie su cui puntare questo inverno? La tendenza multicolor è stracult e viene declinata su stampe madras (a scacchi); graffianti tessuti animalier; grafiche tribali dall’allure etno-glam e su griffatissimi monogrammi in jacquard, perché quest’anno la regola è solo una: il logo c’è e si sfoggia!

Per stuzzicare il vostro appetito in fatto di shopping vi proponiamo una gallery di sciarpe per ogni occasione!

GUCCI Sciarpa in jacquard con motivo doppia GG color magenta.

Credits: gucci.com

EMPORIO ARMANI Sciarpa in pura lana con monogram in jacquard.

Credits: armani.com

MANILA GRACE Sciarpa a stampa zebrata con logo a vista.

Credits: manilagrace.com

MAX MARA Sciarpa in cashmere con frange e logo ricamato in tono.

Credits: it.maxmara.com

SANDRO PARIS Sciarpa verde abete con paillettes.

Credits: it.sandro-paris.com

KARL LAGERFELD Sciarpa Kfur in pelliccia sintetica.

Credits: karl.com

LIU JO Sciarpa in jacquard con filati in misto mohair.

Credits: liujo.com

LOUIS VUITTON Sciarpa monogram giant jungle in lana.

Credits: it.louisvuitton.com

THOM BROWNE Sciarpa bianca in pura lana merino.

Credits: thombrowne.com

TORY BURCH Sciarpa The Buddy monogram in lana e seta.

Credits: toryburch.it

ACNE STUDIOS Sciarpa multicolore a quadri con frange.

Credits: acnestudios.com





TOMMY HILFIGER Sciarpa in maglia con monogrammi.

Credits: it.tommy.com

ZARA Sciarpa con frange e stampa a quadri e pois.

Credits: zara.com

WOOLRICH Sciarpa a quadri rossi e neri con frange.

Credits: woolrich.eu