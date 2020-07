Perché aspettare i saldi estivi quando le scarpe dei nostri sogni sono già a prezzi scontati? Ecco i modelli e le offerte da non lasciarsi scappare

Sognate di poter dare il benvenuto nella vostra scarpiera (e sui vostri look preferiti) a quel paio di sandali con tacco che vi hanno rubato il cuore mesi e mesi fa.

Ma il 1° Agosto, data ufficiale di inizio dei saldi estivi, vi sembra ancora lontanissimo. Inoltre temete che nel frattempo possa anche terminare la disponibilità del vostro numero, #unclassico.

Ebbene, abbiamo una splendida notizia da darvi: moltissimi brand e rispettivi e-commerce hanno infatti già iniziato da tempo a fare sconti e promozioni su abiti e accessori. E sì, anche sulle scarpe of course! Contente?

Per facilitarvi l'arduo compito di sceglier il modello o i modelli da mettere subito nel carrello, abbiamo individuato i must delle collezioni estive da non lasciarsi scappare. Dai sandali con listini incrociati alle zeppe in corda, dalle sneakers bianche passe-partout alle décolleté in rafia super chic, passando per mocassini, ballerine e mules stilose, ce n'è per tutti i gusti.

Attenzione però perché andranno sold-out molto presto, dunque sbrigatevi a fare il vostro acquisto!

Sandali con listini incrociati & OTHER STORIES (€ 43 invece che € 79 )

Credits: stories.com

Zeppe in corda FENDI su Net-a-porter (€ 236 invece che € 590 )

Credits: net-a-porter.com

Sandali con tacco glitter MIU MIU su Mytheresa (€ 483 invece che € 690)

Credits: mytheresa.com

Pumps in rafia SOULIERS MARTINEZ su Mytheresa (€ 346 invece che € 495)

Credits: mytheresa.com

Ballerine slingback in lurex PRETTY BALLERINAS (€ 99 invece che € 199)

Credits: prettyballerinas.com

Espadrillas in pelle H&M (€ 10 invece che € 19,99)

Credits: hm.com

Dumps metallizzate con inserto in pvc ZARA (€ 23,95 invece che € 39,95)

Credits: zara.com

Sandali minimal in vernice bianca con tacco midi LAZZARI (€ 138,60 invece che € 198)

Credits: lazzarionline.com

Sandali con platform PRADA su Net-a-porter (€ 413 invece che € 590)

Credits: net-a-porter.com

Ciabattine con strass MALONE SOULIERS su Mytheresa (€ 287 invece che € 575)

Credits: net-a-porter.com

Mules con applique gioiello PACIOTTI su Net-a-porter (€ 159 invece che € 530)

Credits: net-a-porter.com

Sneakers in pelle bianca ADIDAS ORIGINALS su Mytheresa (€ 73 invece che € 105)

Credits: mytheresa.com

Ciabattine in corda con fiocco J CREW (€ 47,15 invece che € 115,54)

Credits: jcrew.com

Sandali flat alla schiava MANGO (€ 29,99 invece che € 39,99)

Credits: shop.mango.com

Pumps Mary Jane NEW LOOK su Zalando (€ 12,95 invece che € 25,99)

Credits: zalando.it

Sandali in raso da sera con cristalli AQUAZZURA su Net-a-porter (€ 208,50 invece che € 695)

Credits: net-a-porter.com

Mocassini animalier TOD'S su Mytheresa (€ 371 invece che € 530)

Credits: mytheresa.com