Le nuove it shoes di stagione? Arrivano direttamente dagli anni ‘90! Dagli stivaletti ai mocassini, ecco tutti i modelli di scarpe a punta quadrata da non lasciarsi scappare questa primavera. Pronte a fare un tuffo nel passato?

Si sa, di corsi e ricorsi storici la moda è piena. Citazioni, riferimenti al passato e cortocircuiti temporali sono una costante di ogni stagione e collezione. Ma c’è un decennio che più di tutti sembra ossessionare stilisti e brand: gli anni ‘90.

La Nineties nostalgia non accenna ad arrestarsi e il ritorno delle scarpe con la punta quadrata ne è l’ennesima riprova. Ultimamente le abbiamo viste un po’ dovunque, ai piedi delle influencer più cool e tra le fila delle nuove collezioni moda per la Primavera Estate 2021. Da Bottega Veneta - che ne ha fatto uno dei suoi cavalli di battaglia già da qualche tempo - ai marchi emergenti più amati del momento come Staud e Wandler, passando per i colossi del fast fashion, le square toe rivendicano un ruolo da assolute protagoniste.

Declinata in molteplici varianti, la punta quadrata diventa così il leitmotiv di mocassini e ballerine, ma anche di tronchetti, décolleté, mules e slingback. Insomma, ce n’è per tutti i gusti. E per tutti i look.

Se i modelli flat sono perfetti per conferire un tocco sofisticato agli outfit quotidiani, le scarpe a punta quadrata con tacco si rivelano il complemento ideale di tailleur e blazer dal piglio formale, pantaloni maschili, gonne e abiti midi. Possiamo parlare in pratica di un passepartout da sfoggiare a piacimento in base all’umore o all'ispirazione del momento.

Entrare nel mood - ce ne rendiamo conto - non è semplicissimo dopo anni di punte “affilate”, ma basta allenare l’occhio e puntare sul modello giusto per riuscire a carpire le potenzialità di questi modelli ‘90s style. Vi suggeriamo di partire dalla nostra selezione: abbiamo passato in rassegna tutte le scarpe a punta quadrata più interessanti del momento, restringendo il campo a 15 modelli davvero imperdibili. Scopriteli tutti e lasciatevi contagiare dalla square toe mania!

Square toe in pelle con tacco kitten & OTHER STORIES

Ankle boots in pelle con punta quadrata STAUD

Ballerine in pelle con cavigliera in metallo JIL SANDER

Sandali in mesh traforato e nappa con punta quadrata BOTTEGA VENETA

Pumps a punta quadrata con tacco a contrasto CHIE MIHARA

Slipper flat a punta squadrata in camoscio con placchetta palladio SERGIO ROSSI

Stivaletti con punta quadrata e tacco svasato MANGO

Slingback con punta quadrata e dettaglio logo PRADA

Décolleté square toe con apertura laterale COS

Stivaletti in pelle con punta quadrata ed elastico laterale ARKET

Stivaletti dalla silhouette boxy WANDLER

Slingback in vernice bicolor con punta squadrata ROGER VIVIER

Scarpe stringate con punta squadrata LEMAIRE

Mocassini con tacco alto e punta squadrata allungata in pelle effetto serpente MIISTA

