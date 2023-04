In questi tempi di stagioni sempre più indecise, l’abito lungo può rivelarsi un vero salva look. A patto di abbinarlo alle scarpe giuste! Ecco i modelli su cui puntare (e le idee outfit più cool da copiare subito).

La primavera è indubbiamente il suo momento: tra matrimoni, lauree e altre ricorrenze, l’abito lungo torna a essere la star indiscussa della bella stagione. Ma non sono solo le cerimonie a vederlo protagonista.

Ormai sdoganato dal suo ruolo di capo esclusivamente elegante, il maxi dress è diventato da tempo uno dei passepartout per eccellenza del guardaroba.

Dall’ufficio al tempo libero, dalla gita fuoriporta alle occasioni formali, sa dimostrarsi all’altezza di qualsiasi occasione e situazione. Provare - pardon, indossare - per credere: ultra femminile e allo stesso tempo incredibilmente versatile, si presta a un’infinita varietà di abbinamenti. Tutto sta nel puntare sui complementi giusti! A partire dalle scarpe. Sì, perché se è vero che da solo basta a “fare” il look, è altrettanto vero che una calzatura sbagliata rischierebbe di penalizzare il risultato finale.

Quali sono le scarpe per i vestiti lunghi? Per aiutarvi a risolvere questo annoso dilemma abbiamo selezionato 5 modelli a prova d’errore, su cui puntare a occhi chiusi. Curiose di scoprirli? Continuate a leggere.



Scarpe per vestiti lunghi: le pumps con tacco kitten

Con un paio di pumps o décolleté è davvero difficile sbagliare. Questo tipo di calzature si rivela infatti strategico con qualsiasi abito lungo, che si tratti di un vestito da cerimonia oppure di qualcosa di più casual, come uno chemisier o un vestito in jeans, che risulteranno subito più ricercati.

Vestito fluido in tessuto satinato MANGO, pump con cinturini AEYDE

Credits: shop.mango.com, aeyde.com



Scarpe per vestiti lunghi: gli stivaletti texani in suede

Siete fan dei mitici camperos? Allora non vi resta che provarli subito in combo con un abito lungo! Oltre a essere dei preziosi alleati per le giornate più fresche, sono perfetti sia con i vestiti lunghi più “importanti” che con quelli dalle linee minimal, come questo chemisier in tessuto tecnico.

Chemisier lungo in tessuto tecnico FABIANA FILIPPI, stivaletto in camoscio ISABEL MARANT

Credits: fabianafilippi.com, isabelmarant.com



Scarpe per vestiti lunghi: le sneakers ultra flat

Che il trend dell’abito lungo con le sneakers non fosse solo una moda passeggera lo avevamo intuito già diverse stagioni fa e la primavera 2023 lo conferma ancora una volta. La sneaker più cool del momento è solo una - il modello Adidas Samba - ma le opzioni di styling continuano a essere tantissime. Noi abbiamo optato per un abito in raso stampato, in perfetto mood ‘90s, ma sbizzarritevi anche con slip dress, abiti a fiori e dress romantici con ruches o balze.

Maxi abito in seta stampata ZIMMERMANN, sneaker con tomaia in pelle e suede ADIDAS

Credits: modaoperandi.com, adidas.it



Scarpe per vestiti lunghi: i mocassini preppy

Vestiti lunghi e mocassini? Per noi è assolutamente un sì. Ideale per l’ufficio - vi basterà aggiungere un blazer e una tote bag - questa mise è quello che ci vuole per affrontare con la giusta dose di stile anche le giornate più ordinarie. Se volete aggiungere un tocco in più, indossate i mocassini con un paio di calzini a contrasto.

Abito lungo a costine H&M, mocassini con punta tonda e fibbia-logo FURLA

Credits: 2.hm.com, furla.com



Scarpe per vestiti lunghi: le friulane in velluto

Il mix & match più in voga del momento è sicuramente questo. Protagoniste, le friulane in velluto - indiscusse regine tra le it shoes della mezza stagione - e l’intramontabile e inossidabile abito lungo a fiori. Very cool!

Vestito lungo a fiori con spacco laterale DIANE VON FURSTENBERG su ZALANDO, friulana in stile ballerina MYCHALOM

Credits: zalando.it, mychalom.it