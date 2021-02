Quali scarpe indossare con un vestito lungo? Alzi la mano chi non si è mai posta questa domanda. Ci siamo occupati di questa annosa questione mettendo a punto 5 diversi abbinamenti a prova di errore. Scopriteli tutti.

Non c’è niente di meglio di un abito lungo per affrontare con la giusta dose di glam anche le giornate più ordinarie. Ormai sdoganato dal suo ruolo di capo elegante, adatto solo per la sera e le occasioni specialissime (che, ok, in questo momento latitano), può essere considerato a tutti gli effetti uno dei fondamentali del guardaroba femminile.

Merito della sua versatilità - vi viene in mente una sola occasione in cui non potreste sfoggiare un maxi dress? - e della sua natura camaleontica che lo rende protagonista ogni stagione di infinite interpretazioni e declinazioni.

Tutto sta nell’accessoriarlo nel modo giusto, a partire dalle scarpe. Sì, perché se è vero che l’abito lungo è uno di quei capi che da soli “fanno” il look, è altrettanto vero che una calzatura sbagliata rischia di non rendere giustizia all’ensemble.

Ci siamo occupati di questa annosa questione mettendo a punto 5 diversi abbinamenti a tema “vestito lungo e scarpe” super collaudati e a prova di errore. Scopriteli tutti!

Abito lungo e stivali scamosciati

Gli stivali in camoscio sono un prezioso alleato da tenere sempre presente quando dobbiamo indossare un abito lungo in questa stagione. In primis perché ci tengono al caldo - aspetto da non sottovalutare - e in secondo luogo perché regalano subito al look un’irresistibile allure anni Settanta. L’abbinamento da provare assolutamente è quello con lo chemisier in denim, un capo che - fidatevi - reincontreremo spesso e volentieri nel corso dei prossimi mesi.

Chemisier in denim MARELLA, stivali slouchy in camoscio STEVE MADDEN.

Credits: marella.com

Abito lungo e sock boots

Il maxi dress a fiori è uno di quei pezzi passepartout su cui investire a occhi chiusi. Possiamo indossarlo con praticamente tutto ciò che abbiamo nell’armadio, dal cappotto lungo alle ballerine, dagli anfibi alla giacca di jeans. Se però siete a corto di idee, provate ad abbinarlo a un paio di sock boots. L’insieme risulterà modernissimo e molto trendy.

Vestito lungo a fiori MASSIMO DUTTI, stivaletto con tomaia elasticizzata ZARA.

Credits: massimodutti.com, zara.com

Abito lungo e sneakers

Lo street style insegna: un paio di sneakers può rendere cool qualsiasi capo, vestiti lunghi inclusi. Che si tratti di un long dress in raso o di un abito in maglia, come in questo caso, il risultato finale sarà semplicemente irresistibile!

Vestito oversize in maglia NANUSHKA, sneaker con suola alta FILA.

Credits: farfetch.com, fila.com

Abito lungo e slingback

Un long dress di raso potrebbe sembrare molto impegnativo e in effetti è un capo indiscutibilmente elegante. Per renderlo sofisticato indossatelo insieme a un paio di slingback con tacco kitten, meno scontate rispetto alle classiche décolleté.

Abito lungo in satin con spacco TWINSET, slingback in pelle effetto coccodrillo PRADA.

Credits: twinset.com, prada.com

Abito lungo e anfibi

La combo più in voga del momento è sicuramente questa. Tutta "colpa" degli anfibi, indiscusse it shoes di stagione che stanno conquistando davvero tutti. L'abito lungo è perfetto per mitigarne il piglio ruvido e i due pezzi insieme fanno davvero scintille.

Maxi dress in misto cotone e seta a stampa check BEAUFILLE, stivaletto in pelle con zip obliqua CAFèNOIR.

Credits: net-a-porter.com, cafenoir.it