Guida alle it shoes della bella stagione direttamente dalle passerelle di New York, Londra, Milano e Parigi.

Dopo aver passato in rassegna le tendenze e le novità dell’abbigliamento per la Primavera Estate 2020 è arrivato finalmente il momento di parlare di scarpe.

Sulle passerelle di New York, Londra, Milano e Parigi hanno trovato spazio tantissime proposte che - ne siamo certe - contribuiranno ad allungare esponenzialmente la nostra wishlist per la bella stagione.

Come resistere alle slingback con kitten heel e dettagli bon ton? E ai sandali a listini dalle nuance preziose? E che dire delle sneaker e dei mocassini, nuova e irresistibile fashion obsession di primavera? O ancora, dei vertiginosi stiletti che innalzano décolleté e Mary Jane dai toni neutri e ultra sofisticati?

La scelta è ampissima e include tra i modelli cult per l'anno che verrà anche slave sandals, sabot, le immancabili scarpe in corda e gli stivali (sì, avete letto bene).

Se siete curiose di scoprire tutte le novità, continuate a leggere e prendete nota.







Scarpe con tacco

Mary Jane, sandali scultura, mules e sabot dalle altezze vertiginose. Le scarpe con tacco della prossima stagione saranno un’inevitabile tentazione anche per le meno addicted dello stiletto. Dai modelli in pelle a effetto croc alle versioni in tessuto impreziosite da applicazioni e ricami, le proposte avvistate in passerella hanno un solo denominatore comune: non passare inosservate.





Tendenze collezioni Primavera-Estate 2020: Scarpe con tacco Burberry

Credits: Mondadori Photo

Alexander McQueen

Credits: Mondadori Photo

Dries Van Noten

Credits: Mondadori Photo



Elie Saab

Credits: Mondadori Photo

Givenchy

Credits: Mondadori Photo

Jason Wu

Credits: Mondadori Photo



Shuting Qui

Credits: Courtesy of Press Office / 7 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

Décolleté e slingback

Tacco a spillo e punta affusolata. Le décolleté e le slingback della Primavera-Estate 2020 mantengono il loro DNA ladylike ma si arricchiscono di dettagli a effetto, come inserti in pelle a contrasto, bande elastiche, fiocchi e inediti motivi. Se il tacco 12 non fa per voi, optate per uno dei tanti modelli con kitten heel. Très chic.





Tendenze collezioni Primavera-Estate 2020: Décolleté e slingback Max Mara

Credits: Courtesy of Press Office

MSGM

Credits: Mondadori Photo

Cividini

Credits: Mondadori Photo



Tory Burch

Credits: Mondadori Photo

Antonio Marras

Credits: Mondadori Photo

Clergerie

Credits: Courtesy of Press Office



Coach

Credits: Mondadori Photo

Moschino

Credits: Mondadori Photo / 8 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

Sandali

A listini sottili, a fascia oppure con bande incrociate. Possiamo dirvi con certezza che saranno questi i sandali must have da segnare assolutamente in wishlist. Per essere davvero cool indossateli con i calzini, come suggerisce la maison Fendi.





Tendenze collezioni Primavera-Estate 2020: Sandali Fendi

Credits: Mondadori Photo

Chanel

Credits: Mondadori Photo

Benetton

Credits: Mondadori Photo



Burberry

Credits: Mondadori Photo

Chie Mihara

Credits: Courtesy of Press Office

Saint Laurent

Credits: Mondadori Photo



Bottega Veneta

Credits: Mondadori Photo / 7 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

Zeppe e scarpe con plateau

Presenza ormai fissa sulle passerelle, le zeppe e le scarpe con plateau restano indubbiamente le calzature più “strategiche” del guardaroba. Versatili e - dettaglio da non trascurare - comode, per la Primavera-Estate si vestono di nuance vitaminiche e pattern variegati.





Tendenze collezioni Primavera-Estate 2020: Zeppe e scarpe con plateau Miu Miu

Credits: Mondadori Photo

Marco De Vincenzo

Credits: Mondadori Photo

Dries Van Noten

Credits: Mondadori Photo



Clergerie

Credits: Courtesy of Press Office

Giambattista Valli

Credits: Mondadori Photo

Simone Rocha

Credits: Mondadori Photo



Clergerie

Credits: Courtesy of Press Office / 7 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

Mocassini

Le ultime sfilate hanno sancito il grande ritorno dello stile "borghese", tra gonne al ginocchio, camicie perbene, foulard annodati al collo, borse a mano e, ovviamente, i mocassini. Tra i più ambiti della stagione ci sono quelli di Prada, con tacco grosso e fibbia gold.





Tendenze collezioni Primavera-Estate 2020: Mocassini Prada

Credits: Getty Images

Rag & Bone

Credits: Mondadori Photo

Tory Burch

Credits: Mondadori Photo



Louis Vuitton

Credits: Mondadori Photo

Tod's

Credits: Mondadori Photo

Vera Wang

Credits: Mondadori Photo



Missoni

Credits: Mondadori Photo / 7 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

Stivali

Hanno letteralmente invaso le passerelle e si dirigono a passo deciso verso il guardaroba di primavera. Gli stivali saranno l’alleato indispensabile per affrontare il clima imprevedibile della mezza stagione. I modelli più gettonati continuano a essere quelli con tacco alto e con il gambale ampio e morbido, declinati in tonalità neutre oppure pastello.





Tendenze collezioni Primavera-Estate 2020: Stivali Celine

Credits: Mondadori Photo

Genny

Credits: Mondadori Photo

Marc Jacobs

Credits: Mondadori Photo



Saint Laurent

Credits: Mondadori Photo

Givenchy

Credits: Mondadori Photo

Max Mara

Credits: Courtesy of Press Office



Saint Laurent

Credits: Mondadori Photo / 7 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

Scarpe basse

Buone notizie per le amanti delle altezze rasoterra, che troveranno tante chicche “flat” all’interno della maggior parte delle collezioni. Si va dalle classiche ballerine (con e senza cinturino alla caviglia) ai sabot in pelle, raso o tessuto, fino alle loafer - principesche quelle proposte da Giambattista Valli, in velluto e strass - e alle amatissime espadrillas.





Tendenze collezioni Primavera-Estate 2020: Scarpe basse Chanel

Credits: Mondadori Photo

Dior

Credits: Getty Images

Giambattista Valli

Credits: Mondadori Photo



Simone Rocha

Credits: Mondadori Photo

Pretty Ballerinas

Credits: Courtesy of Press Office

Miu Miu

Credits: Mondadori Photo



Pretty Ballerinas

Credits: Courtesy of Press Office

Emporio Armani

Credits: Mondadori Photo / 8 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

Sneaker

Sebbene sulla catwalk di incursioni nel mondo sportivo se ne siano viste davvero poche stavolta, le sneaker continuano a essere un “pallino” irrinunciabile. Ritornano le versioni chunky che hanno spopolato negli ultimi tempi, ma le vere star della nuova stagione sono le inossidabili scarpe da tennis, declinate in in tela, suede e pelle.





Tendenze collezioni Primavera-Estate 2020: Sneaker Stella McCartney

Credits: Mondadori Photo

Coach

Credits: Mondadori Photo

3.1 Phillip Lim

Credits: Mondadori Photo



Ann Demeulemeester

Credits: Mondadori Photo

Benetton

Credits: Mondadori Photo

Kenzo

Credits: Mondadori Photo



Tory Burch

Credits: Mondadori Photo / 7 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

Sandali alla schiava

Riapparsi timidamente la scorsa estate ai piedi di modelle e influencer, i sandali con i lacci (o sandali alla schiava) sembrano ora determinati a farsi largo nell’olimpo delle it shoes. Accanto ai modelli rasoterra e con tacco basso, si aggiungono anche audaci “esemplari” a stiletto. Che optiate per questi ultimi o per le più portabili versioni flat, per evitare scivoloni di stile riservate questo tipo di calzature alle mise più casual.





Tendenze collezioni Primavera-Estate 2020: Sandali alla schiava Valentino

Credits: Mondadori Photo

Longchamp

Credits: Mondadori Photo

Dior

Credits: Mondadori Photo



Frankie Morello

Credits: Mondadori Photo

Isabel Marant

Credits: Mondadori Photo

Mugler

Credits: Mondadori Photo



Sportmax

Credits: Courtesy of Press Office / 7 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

Etno chic

La moda di primavera supera i confini della metropoli per guardare verso mete esotiche, abbracciando suggestioni “d’altrove” che si concretizzano in sandali e slides dal sapore etno-chic in rafia, cuoio e corda. Tra i modelli da tenere d’occhio, quelli targati Hermès e Alberta Ferretti. Per sentirsi in vacanza anche in città.





Tendenze collezioni Primavera-Estate 2020: Etno Chic Alberta Ferretti

Credits: Courtesy of Press Office

Clergerie

Credits: Courtesy of Press Office

MSGM

Credits: Mondadori Photo



Ulla Johnson

Credits: Mondadori Photo

Hermès

Credits: Mondadori Photo / 5 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

Gold fever

La febbre dell’oro contagia l’universo degli accessori, scarpe in primis. I sandali più cool di stagione assumono così sfumature preziose, avviluppando le estremità in spire sinuose dai riflessi gold. Resistere al “Mida’s touch” non sarà facile.





Tendenze collezioni Primavera-Estate 2020: Gold fever DSquared2

Credits: Mondadori Photo

Marc Jacobs

Credits: Mondadori Photo

Luisa Spagnoli

Credits: Mondadori Photo



Michael Kors

Credits: Mondadori Photo

Oscar de la Renta

Credits: Mondadori Photo

Prada

Credits: Getty Images



Y Project

Credits: Mondadori Photo / 7 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...