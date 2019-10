Il guardaroba della prossima stagione calda in 10 trend (+1) visti sulle passerelle.

La settimana della moda a Parigi è appena giunta al termine, chiudendo in bellezza il "fashion month" dedicato alle collezioni di prêt-à-porter per la prossima stagione calda.

Sulle passerelle di Parigi, Milano, Londra e New York si sono avvicendate le novità e le tendenze della Primavera-Estate 2020, tra inediti must have, capi evergreen e revival all’insegna della nostalgia.

Abbiamo fatto il punto per voi, selezionando gli spunti e le ispirazioni più interessanti in fatto di abbigliamento avvistati durante le sfilate.

Dalle giacche con spalle oversize alla stampa jungle, passando per i top a bretelline e il total white, ecco la nostra mini guida ai trend più cool di stagione.









Jungle fever

Welcome to the (fashion) jungle. A dare il La alla tendenza più esotica di stagione è stata Donatella Versace, riportando in passerella l’iconica stampa che vent’anni fa contribuì alla creazione di Google Images (se non ci credete, leggete qui). Ma palme, felci e fiori di ogni tipo hanno fatto capolino anche da Valentino, Fendi, Dolce & Gabbana e Marni. Resistere all’onda green sarà impossibile.





Spalle oversize

A qualcuna ricorderanno - non a torto - il look da power woman di Melanie Griffith nel film cult del 1988 “Una Donna in Carriera”. E, in effetti, le silhouette oversize dei blazer e delle giacche per la Primavera-Estate 2020 si rifanno proprio al mitico decennio, solleticando il lato nostalgico di noi fashioniste, insieme ad occhiali da sole dalle montature vintage - rigorosamente black - e pantaloni a vita alta.





Shorts

Dopo l’ossessione “panta-ciclisti”, tra le tendenze della prossima estate spuntano gli shorts. Le declinazioni sono molteplici: si va dagli hot pants cortissimi e attillati, come quelli di Givenchy e Chanel - rispettivamente in denim e pelle metallizzata - a modelli più ampi e fluidi, come quelli proposti da Zimmermann e Hermès.

Camicie

Capo passepartout per eccellenza, la camicia si arricchisce di nuove ed eclettiche sfaccettature. Rochas ne propone una versione pratica ma super chic, in seta fluida con tasconi applicati, Sportmax la rende romantica e un po’ bohemienne grazie a tenui motivi floreali e inserti in cuoio, Stella McCartney ne esaspera i volumi attraverso un sofisticato gioco di balze. Tra i modelli da non lasciarsi sfuggire, quello a vestaglia disegnato da Antonio Marras.





Pencil skirt

La pencil skirt, o gonna a tubino, è pronta a tornare nei nostri armadi e ad aggiungere un tocco di femminilità ai nostri look. Accanto ai modelli ladylike trovano spazio anche proposte più sensuali, come quelle in pelle, con spacco strategico, di Gucci e Miu Miu.





Top a bretelline

L’operazione nostalgia prosegue inarrestabile verso un'altra indimenticabile decade, quella degli anni ‘90. Oggetto di questo déjà-vu stilistico, i top a bretelline sottili, divisa d’ordinanza delle nostre beniamine dell’epoca, da Rachel Green (alias Jennifer Aniston in Friends) alle Spice Girls. Quelli per la prossima Primavera-Estate sono davvero glamour, impreziositi da inserti in macramè e ricami gold.





Stile borghese

Messo al palo lo streetwear imperante nelle passate stagioni, la moda riscopre il piacere del “vestire per bene”. Un mood borghese abbracciato da griffe come Marc Jacobs, Balenciaga e Victoria Beckham che per le loro collezioni hanno puntato sui grandi classici: gonne al ginocchio, giacche Chanel, foulard, tacchi comodi e borse dal piglio bon ton.





Abiti "off-the-shoulder"

Scoprite le spalle! Questo il diktat per affrontare le giornate (ma anche le serate) più torride della prossima estate. Parola di Pierpaolo Piccioli, creative director di Valentino, che dello scollo alla Bardot ha fatto uno degli elementi ricorrenti per la nuova collezione Spring-Summer. Lo stilista è in buona compagnia, insieme a Giambattista Valli, Burberry e Saint Laurent (solo per citarne alcuni).





Total white

Dalle nuance del ghiaccio all’avorio, il bianco riconferma il suo ruolo di (non) colore must della bella stagione. Versatile e assolutamente chic, contaminerà ogni item del guardaroba, dai capispalla ai dress più impalpabili. Per un effetto super estivo, indossatelo in total look, come suggeriscono Boss e Tod’s.





Stile Anni 70

Occhiali da sole con lenti oversize, borse con le frange, jeans a zampa d’elefante e vestiti in perfetto hippie style. Gli anni ‘70 non passeranno mai di moda e le ultime sfilate di New York, Londra, Milano e Parigi non fanno altro che confermarlo.





Tie dye

Tornato in voga ormai da qualche stagione, il motivo psichedelico realizzato con la tecnica della tintura a nodi non accenna minimamente a voler scomparire dalle passerelle. Anzi, possiamo tranquillamente affermare che quello che sembrava essere soltanto un divertissement per gli amanti del fai da te sarà uno dei trend più forti in assoluto del prossimo anno.





