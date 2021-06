Ciabattine, sandali, espadrillas, ballerine, clogs e chi più ne ha più ne metta! Vi mostriamo le nostre scarpe estive preferite (e la bella notizia è che costano tutte meno di 150 euro)

Manca pochissimo all'arrivo dell'estate...non vorrete mica farvi trovare impreparate, vero? Tranquille, per arrivare prontissime all'appuntamento con la summer 2021 non serve rifarsi il guardaroba: basta munirsi di qualche abitino passe-partout e naturalmente di un bel paio di scarpe estive. Quali? Beh, quello dipende molto dal vostro gusto personale, è ovvio. Noi possiamo solo dirvi che nella rosa delle tendenze per la bella stagione avrete l'imbarazzo della scelta!

Dagli zoccoli (o clogs che dir si voglia) che come vi avevamo anticipato sono uno dei trend più cavalcati da influencer&co., alle ballerine, la calzatura bon ton per eccellenza che è tornata a farci battere il cuore declinandosi su tante versioni, una più bella dell'altra.

E poi naturalmente loro: i sandali. Alti o bassi, minimal o bold, con listini o a infradito, sono ancora loro a farla da padrone sulle nostre mise estive più fresche e cool. E ancora le iconiche espadrillas da indossare sia al mare che in città, e le ciabattine flat, pratiche ma al tempo stesso super chic. Vedete? Ve l'avevamo detto che scegliere non sarebbe stato affatto semplice!

Ma non finisce qui: abbiamo infatti selezionato per voi non solo le scarpe estive più belle in circolazione ma anche con una caratteristica in più da non sottovalutare affatto: costano tutte meno di 150 euro. Poi non dite che non vi vogliamo bene, eh!

Espadrillas con lacci stampa Vichy STRADIVARIUS (29,99 euro)

Credits: stradivarius.com

Zoccoli in suede ZARA (39,95 euro)

Credits: zara.com

Sandali flat con listini JONAK (76 euro)

Credits: jonak-paris.com

Mules turchesi con tacco PULL&BEAR (29,99 euro)

Credits: pullandbear.com

Sandaletti in gomma MELISSA X ROMBAUT (99 euro)

Credits: shopmelissa.it

Ballerine con bottoncino LAZZARI (128 euro)

Credits: lazzarionline.com

Espadrillas in tela a righe ESPADRILLES (45 euro)

Credits: espadrilles.com

Sandali con strappi TEVA® (60 euro)

Credits: jcrew.com

Sandali in rafia con nodo H&M (14,99 euro)

Credits: hm.com

Ciabattine in pelle increspata MANGO (39,99 euro)

Credits: shop.mango.com

Sandali alti con cinturini alla caviglia PRIMADONNA COLLECTION (59,95 euro)

Credits: primadonnacollection.com

Sandali infradito ANCIENT GREEK SANDALS (140 euro)

Credits: mytheresa.com

Sandali flat con cristalli arcobaleno STEVE MADDEN (108 euro)

Credits: stevemadden.it

Mules in pelle trapuntata JEFFREY CAMPBELL (135 euro)

Credits: mamaison.shoes

Sandali bold con fibbie BIRKENSTOCK Arizona (45 euro)

Credits: stories.com

Espadrillas della capsule collection LoveShackFancy loves Manebí (135 euro)

Credits: manebi.com