Le ballerine sono tornate e sono già pronte a scalare la vetta della nostra wish list di primavera. Se vi piacciono ma non sapete mai come abbinarle, guardate un po' qui...

Basta sfogliare una rivista di moda o passare in rassegna la sezione scarpe dei nostri shop online di fiducia per rendersene conto all'istante: le ballerine sono tra i trend più forti della Primavera Estate in arrivo.

Ebbene sì: la primavera 2021 vedrà protagoniste indiscusse proprio loro, le scarpe basse da sempre simbolo di uno stile bon ton e raffinato (non a caso le adorava anche la divina Audrey Hepburn!).

Siete pronte ad accoglierle nella vostra scarpiera e a mixarle su tutti i look? Dalla loro hanno senz'altro la comodità e la versatilità, due qualità che le rendono perfette dal mattino alla sera.

Se l'idea vi stuzzica ma non avete la minima idea di come abbinarle o comunque volete scongiurare l'effetto "gina", tranquille: abbiamo preparato 4 outfit per tutti i gusti e siamo certe che troverete il vostro!

Ballerine: il look con i jeans (da sfoggiare H24)

Tra le versioni most wanted del momento ci sono loro, le ballerine accollate (FYI, il modello di Zara rischia di andare sold out molto presto). E, come dicevamo, sono un vero passe-partout per i nostri look daily. Mixatele con un paio di jeans a vita alta, una maglia a righe navy style e un bel blazer di pelle e otterrete la vostra "divisa fashion" per tutti i giorni, pratica e al tempo stesso cool!

Ballerine accollate ZARA, jeans cropped WEEKDAY, maglia a righe PROENZA SCHOULER, blazer di pelle SAINT LAURENT

Credits: zara.com, zalando.it, mytheresa.com

Ballerine: il look con il tailleur (perfetto anche per l'ufficio)

Altra variante da tenere d'occhio è quella con il cinturino, capace di donare un tocco ancor più elegante e femminile. Noi che adoriamo i contrasti le vediamo benissimo con un completo sartoriale, composto da blazer e pantaloni con le pinces e una camicia azzurra manlike. Provare per credere!

Ballerine con cinturino MANGO, tailleur & OTHER STORIES, camicia azzurra PULL&BEAR

Credits: shop.mango.com, stories.com, pullandbear.com

Ballerine: il look con i leggings (easy ma con un twist!)

Non è certo un mistero: ballerine e leggings vanno a nozze! Se però temete che il risultato sia un po' cheap, basta avere l'accortezza di invertire la rotta e mixarli con due dei capi più chic del guardaroba, come la camicia bianca con romantiche ruches e l'intramontabile trench beige. Il risultato sarà davvero raffinatissimo!

Ballerine con dettaglio catena PRETTY BALLERINAS, leggings OYSHO, camicia con ruches CHLOÉ, trench lunga BOTTEGA VENETA

Credits: prettyballerinas.com, oysho.com, mytheresa.com

Ballerine: il look con la gonna midi (sofisticato quanto basta)

Se vi state chiedendo come abbinare le ballerine con la tanto amata gonna midi senza sembrare troppo seriose, siamo qui apposta per rispondervi! Tanto per cominciare sono banditi i colori cupi: puntate invece sul bianco o sulla palette dei colori neutri (che per la primavera-estate tra l'altro sono la scelta più appropriata da fare). Per spezzare il look e dare un boost di colore, potete aggiungete una giacca vitaminica come questo modello di Prada e il gioco è fatto!

Ballerine in pelle MALONE SOULIERS, gonna midi a pieghe SFIZIO, top in lino TOM FORD, giacca corta PRADA

Credits: malonesouliers.com, sfiziocollection.com, mytheresa.com