Sì, avete letto bene: abbiamo scovato per voi i modelli must have di stagione, rigorosamente sotto i 200 euro.

Dopo avervi parlato delle It Bags low cost più belle in circolazione, non potevamo certo esimerci dall'affrontare il capitolo scarpe, altro folle amore di tutte noi!

Se anche voi in questo periodo così complicato, volete distrarvi almeno un po' (o almeno provarci!) con una buona dose di shopping online ma senza investirci un capitale, tranquille, vi diamo una mano noi con una selezione di modelli top per l'inverno a prezzi assolutamente competitivi: a meno di 200 euro, per intenderci.

Ballerine, loafer, Mary Jane alte o basse, pumps col tacco, mules e naturalmente anche tanti tanti boots!

Dagli stivaletti animal print (cocco e pitone vanno per la maggiore quest'anno), a quelli in pelle flat con dettaglio catena (altro tormentone fashion di stagione).

Senza dimenticare naturalmente un bel paio di stivali: in pelle color cuoio con cinturini alla caviglia o in versione cuissardes sopra il ginocchio in suede black, avete solo l'imbarazzo della scelta!

Ballerine accollate a punta AEYDE (175 euro)

Stivaletti texani stampa pitone MOTIVI (89 euro)

Stivali cuissardes in suede CAFENOIR (139 euro)

Mary Jane stampa cocco RAID (20,49 euro)

Pumps con tacco in pelle intrecciata SEZANE (200 euro)

Pantofola friulana in velluto ALLAGIULIA (130 euro)

Pumps nude stampa cocco STRADIVARIUS (25,99 euro)

Ankle boots verde oliva TOSPHOP (44 euro)

Tronchetti in pelle CARMENS (155 euro)

Mules in pelle MAX&CO. (189 euro)

Stivali alti con cinturino alla caviglia H&M (59,99 euro)

Stivaletti in pelle con catena JONAK (175 euro)

Sandali con listini MICHAEL MICHAEL KORS (140 euro)

Kitty loafers LAZZARI (170 euro)

Mary Jane di vernice J CREW (177,86 euro)

Francesine alte in pelle MANGO

Ballerine in pelle con fiocchetto ROUJE (185 euro)

